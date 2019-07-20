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۲۹ تیر ۱۳۹۸، ۱۰:۵۸

بندی که مدافع ملی پوش سایپا را استقلالی می‌کند

بندی که مدافع ملی پوش سایپا را استقلالی می‌کند

مدافع جوان و ملی پوش سایپا علیرغم قراردادی که با این تیم دارد، می‌تواند به استقلال بپیوندد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل جلالی ملی پوش امید تیم فوتبال سایپا که برای حضور در قلب دفاعی آبی پوشان گزینه مد نظر استراماچونی است، در صورتی که با آبی ها به توافق برسد می تواند قراردادش را با این باشگاه ثبت کند.

بنا بر این گزارش، علیرغم اینکه جلالی با سایپا دارای قرارداد است، با استفاده از یک بند موجود در قراردادش می‌تواند بعنوان بازیکن جدید استقلال به این تیم بپیوندد.

جلالی به همراه عارف غلامی دو بازیکن جوان و عضو تیم ملی امید هستند که مورد توجه استقلال و استراماچونی قرار دارند و احتمال حضورشان در بین آبی پوشان زیاد است.

کد مطلب 4670909

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