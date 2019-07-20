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۲۹ تیر ۱۳۹۸، ۱۰:۲۷

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایلام:

۳۵ درصد تصادفات درون شهری ایلام به دلیل سرعت غیرمجاز است

۳۵ درصد تصادفات درون شهری ایلام به دلیل سرعت غیرمجاز است

ایلام - رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایلام گفت: طبق بررسی های انجام شده ۳۵ درصد تصادفات درون شهری ایلام به دلیل سرعت غیرمجاز است.

سرهنگ ابوالفضل کهزادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۳۵ درصدتصادفات درون شهری استان به دلیل سرعت غیرمجازدر معابر و بلوارهای اطراف شهر رخ داده است، از برنامه های پلیس برای تشدیدبرخورد با این قبیل رانندگان درآینده نزدیک خبرداد.

وی درادامه تصریح کرد: به منظور مقابله با رانندگان هنجارشکن و قانون گریز درنظرداریم با نصب دوربین های سیار دربلوارهای حاشیه شهر رفتار آنها را رصد و کنترل کنیم.

کهزادی بیان داشت: برخی از رانندگان به محض مشاهده خیابان های خلوت در ساعات غیرپیک بدون توجه به سایر مولفه های قانونی و محیطی، اقدام به به رانندگی با سرعت زیاد و غیرمجاز می کنند.

وی افزود: خیابان های شهری به واسطه حضورهمیشگی کاربران ترافیک همواره با مخاطرات جدی همراه است.

کد مطلب 4670910

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