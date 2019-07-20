به گزارش خبرنگار مهر، حبیب فتحی صبح شنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته اردبیل تصریح کرد: طرح اجرای مراسم هفته اردبیل در سال‌های اخیر فرصتی را فراهم آورده تا علاوه بر تشریح نقش تأثیرگذار سیاسی و مذهبی اردبیل در یکپارچگی ایران و اقتدار آن، توانمندی‌ها، تاریخ، فرهنگ و گردشگری استان نیز معرفی شود.

وی ادامه داد: این حرکت نوپا و مداوم که در تکاپو برای یافتن ثبات و اهداف برای ماهیت خود می‌باشد، با حرکت روبه جلوی خود می‌تواند نظر منتقدان را جذب کرده و با تعمیق ریشه و تعریف فلسفه چنین مراسمی، طیف بیشتری از فعالان کشور را جهت توسعه پایدار اردبیل همراه سازد.

نایب رئیس شورای شهر اردبیل ادامه داد: آنچه که در پیشبرد این بزرگداشت و تبدیل آن به یک انتظار عمومی سالیانه نیاز است، مشارکت مردمی و انتقال روح و کالبد هفته اردبیل بین شهروندان است تا مردم اردبیل نیز بتوانند با مشارکت خود نقش پررنگی در برنامه‌های اردبیل داشته باشند.

وی با یاداوری اینکه همواره مردم اردبیل در برگزاری آئین‌های مذهبی و عزاداری‌ها به صورت منظم و پرشکوه، زبانرد ملی هستند، افزود: مردم اردبیل دوباره با پذیرش بزرگداشت هفته اردبیل به عنوان حرکتی مردمی، می‌توانند آینده و پویایی این حرکت را تضمین کنند.

فتحی با بیان اینکه با مروری بر سابقه برگزاری هفته اردبیل، نگاه مثبت شورا و شهرداری اردبیل به عنوان مردمی‌ترین سازمان به این حرکت قابل تقدیر است، متذکر شد: این دو نهاد که نزدیکترین سازمان به عموم شهروندان است، در چندسال گذشته و با طرح شهر انسان‌محور توانسته‌اند در افزایش مشارکت مردمی و عبور از خواص‌زدگی هفته اردبیل پیش‌قدم باشند.

وی تصریح کرد: انجام برنامه‌های متعدد فرهنگی، آماده‌سازی فضای شهری و حمایت گسترده بوسیله پتانسیل‌های شهرداری از اجرای این برنامه توانسته شهرداری اردبیل را به عنوان یکی از ستون‌های اصلی هفته اردبیل در سالیان اخیر معرفی کند و هر سال انتظارات را از آن بالاتر ببرد.

این عضو شورای شهر اردبیل ادامه داد: امسال نیز با به بهره‌برداری از طرح پیاده راه اسفریس به عنوان تجلی‌گاه حضور مردمی در قلب شهر، شورا و شهرداری توانسته است پس از ساماندهی شورا بیل به عنوان بزرگترین تفرجگاه شهری برای گردهمایی روزهای جشن مردمی، مکان فیزیکی دیگری در مرکز شهر را در اختیار هفته اردبیل قرار دهد.

وی با تاکید بر لزوم مردمی بودن روز اردبیل متذکر شد: میزان مردمی سازی هفته اردبیل نسبت مستقیم به نقش تأثیرگذار شهرداری اردبیل داشته و با نگاه مؤثر و مثبت شهردار اردبیل این نقیصه و انتقاد وارده بر هفته اردبیل در حال رفع و تبدیل به نقطه قوت آن است.