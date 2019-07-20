به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «فوزی برهوم» سخنگوی حماس در سخنانی گفت: ما دشمن صهیونیستی را مسئول تبعات ادامه تجاوزات علیه تظاهرات مسالمت آمیز بازگشت می‌دانیم.

برهوم خواستار اتخاذ یک استراتژی مبارزاتی فعال و سازنده به منظور بازداشتن رژیم اشغالگر صهیونیستی و پایان دادن به جنایات آن شد و تاکید کرد که خون فلسطینیان خط قرمز است و هرگز در برابر تیراندازی به سمت شرکت کنندگان در این تظاهرات مسالمت‌آمیز سکوت نمی‌کنیم.

سخنگوی حماس همچنین توقف هرچه سریعتر جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان شرکت کننده در تظاهرات بازگشت را خواستار شد.