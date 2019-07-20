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۲۹ تیر ۱۳۹۸، ۱۰:۴۸

حماس خواستار توقف تجاوزات صهیونیست‌ها علیه تظاهرات بازگشت شد

حماس خواستار توقف تجاوزات صهیونیست‌ها علیه تظاهرات بازگشت شد

جنبش مقاومت اسلامی حماس خواستار توقف هرچه سریعتر تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه سلسله تظاهرات‌های بازگشت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «فوزی برهوم» سخنگوی حماس در سخنانی گفت: ما دشمن صهیونیستی را مسئول تبعات ادامه تجاوزات علیه تظاهرات مسالمت آمیز بازگشت می‌دانیم.

برهوم خواستار اتخاذ یک استراتژی مبارزاتی فعال و سازنده به منظور بازداشتن رژیم اشغالگر صهیونیستی و پایان دادن به جنایات آن شد و تاکید کرد که خون فلسطینیان خط قرمز است و هرگز در برابر تیراندازی به سمت شرکت کنندگان در این تظاهرات مسالمت‌آمیز سکوت نمی‌کنیم.

سخنگوی حماس همچنین توقف هرچه سریعتر جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان شرکت کننده در تظاهرات بازگشت را خواستار شد.

کد مطلب 4670925

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