تماشاخانه درب شازده در شیراز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس حوزه هنری فارس جمعه شب در جریان افتتاح این تماشاخانه در گذر سید ذوالفقار شیراز بیان کرد: شیراز شهری به قدمت تمدن ایران زمین است و شهریت و مدنیت شیراز جایگاه والایی از گذشته تاکنون داشته است.

محمد کرم اللهی با تاکید بر اینکه محلات نیز بدنه و شاکله اصلی این شهر محسوب می‌شوند که خود دارای اهمیت زیادی است، عنوان کرد: محلات تاریخی شیراز مامنی برای رشد و نمو چهره‌های شاخصی بوده‌اند که بلندقامتان عرصه فرهنگ و ادب این سرزمین به شمار می آیند که باید به احترام آنها کلاه از سر برداریم.

وی محلات را شناسنامه فرهنگی و تاریخی این سر زمین دانست و افزود: محلات تاریخی شیراز نیز حیثیت و اعتبار این شهر به شمار می آیند.

رئیس حوزه هنری فارس عنوان کرد: توسعه و پیشرفت محلات تاریخی شیراز فضای رشد را برای شهر شیراز فراهم می‌کند.

کرم اللهی با اشاره به افتتاح این تماشاخانه نیز بیان کرد: برای رشد و اعتلای فرهنگی محلات تاریخی شیراز این تماشاخانه به هت بخش خصوصی و سایر اهالی فرهنگ توسط حوزه هنری گشایش یافت تا این مکان محوری برای اشاعه حوزه فرهنگ باشد.

رئیس حوزه هنری فارس عنوان کرد: در این محله مراکز مختلفی وجود دارد که قرار نیست تماشاخانه درب شازده به رقابت به انها بپردازد بلکه بناست این فضا به محلی برای آموزش‌های فرهنگی رایگان و توسعه فرهنگ تبدیل شود.

کرم اللهی گفت: در این نماشاخانه علاوه بر اکران فیلم به صورت هفتگی، فضا برای تئاترهای خیابانی نیز فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تماشاخانه درب شازده فضای سالمی برای ساکنان به ویژه کودکان و جوانان محله فراهم می‌کند، افزود: این مرکز فضایی برای نوجوانان و جوانان ایجاد خواهد کرد که هرکدام از آنها بعدها در حوزه‌های مختلف در قله افتخار قرار گیرند.

رئیس حوزه هنری فارس با تقدیر از همه افرادی که در مسیر افتتاح این تماشاخانه همکاری کردند، بیان کرد: در این مسیر خیلی‌ها همکاری و حمایت‌های همه جانبه ای کردند و گروهی نیز با نقدهای خود ما را در مسیر اجرای بهتر این طرح یاری رساندند که باید از همه انها تشکر و قدردانی کرد.

در ادامه این مراسم، کتاب «زیارت» با موضوع شعر با مفاهیمی مانند زیارت، جشن تکلیف و ارتباط معنوی کودک و والدین به زبان کودکانه نوشته طیبه نیکو نیز رونمایی و به کودکان حاضر در مراسم ارائه شد.

در انتها نیز یک فیلم برای حضار اکران شد.