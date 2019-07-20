انتشار پوستر رسمی نمایش «مرغ دریایی من»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، پوستر نمایش «مرغ دریایی من» به نویسندگی و کارگردانی کیومرث مرادی (بر اساس نمایشنامه «مرغ دریایی» آنتوان چخوف) با طراحی سینا افشار در آستانه شروع اجرا در تماشاخانه ایرانشهر رونمایی شد.

«مرغ دریایی من» از یکم مردادماه، ساعت ۲۱ در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه خواهد رفت که چهره هایی همچون شبنم مقدمی و امیرحسین فتحی در این اثر نمایشی حضور دارند.

زهرا بهروزمنش، رضا داودوندی، پانته آ قدیریان، وحید رزاقی، آرمیتا فروزنده، محمد مسگری، محیا صدرزاده، محمد حبیبی و بهزاد خلج دیگر بازیگران این اثر نمایشی هستند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از مجری طرح: محمد قدس، طراح صحنه: سیامک احصایی، طراحی و مهندسی صدا: آیدین الفت، طراح لباس: گلناز گلشن، طراح گریم: لعیا خرامان، طراح موسیقی: فرشاد فزونی، طراح جلوه های بصری: فراز اسکندری، طراح حرکت: سوده اسدی، گروه کارگردانی: سینا راستگو، غزال کشوری، آزیتا ابریشمی موحد، محمدحسین هادی، دستیار لباس: مریم پوراحمدی، دوخت لباس: زهرا بهرامی، فریبا داویجانی، دستیار طراح صحنه: افسانه پلویی، فنی مهندسی: محمدرضا پناهی، سرپرست ساخت واجرای دکور: علیرضا پناهی، تیم اجرا: وحید وطن دوست، شهریار پیرمحمدی، رمضان بخته ای، رسول نبیی، طراح گرافیک: سینا افشار، ساخت تیزر: امیر افشار، روابط عمومی و تبلیغات: علی ژیان، عکاس: ساینا قادری، پریچهر ژیان، تبلیغات مجازی: گروه جارچی، تولید تازه کمپانی تئاتر امید ایران.

پیش‌فروش بلیت روزهای جدید با تخفیف ویژه هم‌اکنون در سایت تیوال آغاز شده است.