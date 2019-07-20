به گزارش خبرنگار مهر، حمزه عیسی زاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بر اساس اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقهای استان گیلان در شاخص عملکرد صحیح سیستمهای حفاظتی رتبه دوم کشور را کسب کرده است، اظهار کرد: شاخص عملکرد سیستمهای حفاظتی استان در سال گذشته ۹۱.۷۴ درصد بوده است.
وی با بیان اینکه میانگین این شاخص در شبکه برق ایران ۸۲.۸۱ درصد است، افزود: خوشبختانه برق منطقه استان گیلان عملکرد بسیار مطلوبی در این زمینه داشته است.
مدیر دفتر فنی انتقال برق منطقهای گیلان ادامه داد: بر اساس گزارشات و آمارهای اعلام شده از شرکت مدیریت شبکه برق ایران میانگین شاخص عملکرد صحیح سیستمهای حفاظتی شرکت سهامی برق منطقهای گیلان در بازه زمانی ۳ ساله یعنی از سال ۹۵ تا سال گذشته ۹۱.۶۷ درصد بوده است.
وی میانگین این شاخص در کشور را ۸۱.۱۰ درصد عنوان و تصریح کرد: برای خطوط فشار قوی و پستهای فوق توزیع و فشار قوی، سیستمهای الکترونیکی حفاظتی همانند رله در نظر گرفته میشود که سیستمهای شرکت برق منطقهای استان گیلان با توجه به پشتیبانی صحیح، عملکرد مطلوبی براساس آمارهای اعلام شده در این زمینه داشته اند.
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