پایداری واکسن بروسلوز مؤسسه رازی از چهار به ۱۲ ماه ارتقا یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد دوستداری با اعلام خبر افزایش پایداری واکسن بروسلوز تولیدی مؤسسه رازی، گفت: واکسن بروسلوز REV.۱ یکی از استراتژیک ترین محصولات مؤسسه رازی است که نقش به سزایی در کاهش خسارت‌های مالی و اقتصادی در دام‌های کشور دارد. این واکسن از جمله بهترین و با ارزش ترین واکسن‌های موجود برای پیشگیری و کنترل بروسلوز در گوسفند و بز است که توسط سازمان جهانی بهداشت به رسمیت شناخته شده است.

وی با بیان اینکه برای مقابله با بروسلوز در انسان (تب مالت) واکسن مؤثری وجود ندارد و راهکارها بر اقدامات پیشگیرانه تمرکز یافته است، افزود: واکسن مؤسسه رازی به رغم اثرگذاری مطلوب، طول عمر کمی داشت و نیاز بود تغییراتی روی فرمولاسیون این واکسن صورت گیرد.

دوستداری یادآور شد: پژوهش‌های مختلفی سالیان گذشته در مؤسسه رازی مبنی بر افزایش ماندگاری این محصول انجام شد که متأسفانه به نتیجه نرسید؛ تا اینکه سال ۹۶ با دریافت مجوز از دکتر اسحاقی معاونت وقت تحقیق و تولید فرآورده‌های بیولوژیک مؤسسه رازی، طرح افزایش پایداری واکسن بروسلوز در دستور کار قرار گرفت و بررسی این طرح آغاز شد.

این پژوهشگر افزود: در طرح اخیر که اجرای آن حدود دو سال طول کشید، تمام آزمایش‌های کنترلی و آزمون‌های پایداری به روش‌های استرس، پایداری تسریع شده و پایداری به صورت واقعی سنجیده شد و نشان داد واکسن rev.۱ جدید مؤسسه رازی تا یک سال ماندگاری دارد. ضمن اینکه مطالعات تکمیلی به منظور افزایش پایداری بیش از یک سال نیز در دست بررسی و آزمون است.

وی با بیان اینکه واکسن جدید علاوه بر پایداری بیش از یک سال، مزایای دیگری هم دارد، افزود: با تغییرات ایجاد شده در فرمولاسیون این واکسن، ضمن پاسخگویی به مطالبات سازمان دامپزشکی می‌توان عملکرد تولید را بدون هیچ هزینه‌ای بیش از دو برابر افزایش داد و مازاد نیاز کشور را صادر کرد.

دوستداری همچنین با اشاره به صدور پروانه پایداری یک ساله از سازمان دامپزشکی برای محصول جدید مؤسسه رازی خاطرنشان کرد: مطالعات تکمیلی به منظور افزایش پایداری این واکسن ادامه دارد و به نظر می‌رسد تا دو سال قابل ارتقا باشد.

به گفته این پژوهشگر، تاریخ انقضای واکسن بروسلوز REV.۱ شرکت‌های خارجی نیز حداکثر هجده ماهه است و محصول جدید مؤسسه رازی مطابق با استانداردهای روز دنیا تولید می‌شود.

پژوهش فوق به سرپرستی سجاد دوستداری و همکاری گروهی از محققان مؤسسه رازی به انجام رسیده است.