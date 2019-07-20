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۲۹ تیر ۱۳۹۸، ۱۳:۲۲

مدیرعامل آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

اتمام مطالعات سد آبریز/ تامین آب ۲۰ هزار هکتار اراضی پایین دست

اتمام مطالعات سد آبریز/ تامین آب ۲۰ هزار هکتار اراضی پایین دست

یاسوج- مدیرعامل آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد از اتمام مطالعات سدآبریز با حجم تنظیمی ۲۰۰ میلیون متر مکعب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی داودی مهر در نشست بررسی وضعیت برخی از پروژه‌های آب استان، با اشاره به جزئیات طرح، افزود: مطالعات سد آبریز با حجم تنظیمی بیش از ۲۰۰ میلیون متر مکعب در سال با هدف تأمین آب حدود ۲۰ هزار هکتار از اراضی پایین دست مانند دشت دهدشت و اشتغال زایی مستقیم و تأمین کسری آب شرب و صنعت مناطق پایین به اتمام رسیده و در سال جاری مناقصه بخش‌های از جاده و تونل دسترسی به محور و محل تجهیز کارگاه برگزار و عملیات اجرای این بخش از سد آغاز می‌شود.

داودی مهر به پروژه سد «چم شیر» اشاره کرد و عنوان داشت: اشتغال‌هایی سد چم شیر در بخش کشاورزی بیش از ۴ هزار نفر و در بخش صنعت به فراخور صنایع احداثی بیش از ۱۰ هزار نفر در سال‌های آتی پیش بینی شده است. عملیات سد «چم شیر» رو به پایان است و بناست که هرچه سریع‌تر نسبت به اتمام ساخت بدنه و آغاز فرایند آبگیری و ذخیره سازی سیلاب‌های آتی اقدامات مؤثری انجام دهیم.

وی ابراز داشت: میزان سهم تخصیص استان (شهرستانهای گچسارا ن و باشت) از حجم مخزن در بخش صنعت و کشاورزی ۱۲۵ میلیون متر مکعب بوده و نحوه و محل نصب آبگیرهای برداشت این سهم در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان گفت: با برداشت این میزان از آب مخزن، آب کشاورزی حدود هشت هزار هکتار از اراضی دیم و مستعد کشاورزی شهرستان های هدف و همچنین آب صنعت خاصه صنایع بزرگی مانند نفت به شکل پایدار تأمین می‌شود که سه تراز از بدنه جهت نصب آبگیرها مورد توافق قرار گرفت.

کد مطلب 4671021

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