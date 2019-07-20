اتمام مطالعات سد آبریز/ تامین آب ۲۰ هزار هکتار اراضی پایین دست

به گزارش خبرگزاری مهر، علی داودی مهر در نشست بررسی وضعیت برخی از پروژه‌های آب استان، با اشاره به جزئیات طرح، افزود: مطالعات سد آبریز با حجم تنظیمی بیش از ۲۰۰ میلیون متر مکعب در سال با هدف تأمین آب حدود ۲۰ هزار هکتار از اراضی پایین دست مانند دشت دهدشت و اشتغال زایی مستقیم و تأمین کسری آب شرب و صنعت مناطق پایین به اتمام رسیده و در سال جاری مناقصه بخش‌های از جاده و تونل دسترسی به محور و محل تجهیز کارگاه برگزار و عملیات اجرای این بخش از سد آغاز می‌شود.

داودی مهر به پروژه سد «چم شیر» اشاره کرد و عنوان داشت: اشتغال‌هایی سد چم شیر در بخش کشاورزی بیش از ۴ هزار نفر و در بخش صنعت به فراخور صنایع احداثی بیش از ۱۰ هزار نفر در سال‌های آتی پیش بینی شده است. عملیات سد «چم شیر» رو به پایان است و بناست که هرچه سریع‌تر نسبت به اتمام ساخت بدنه و آغاز فرایند آبگیری و ذخیره سازی سیلاب‌های آتی اقدامات مؤثری انجام دهیم.

وی ابراز داشت: میزان سهم تخصیص استان (شهرستانهای گچسارا ن و باشت) از حجم مخزن در بخش صنعت و کشاورزی ۱۲۵ میلیون متر مکعب بوده و نحوه و محل نصب آبگیرهای برداشت این سهم در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان گفت: با برداشت این میزان از آب مخزن، آب کشاورزی حدود هشت هزار هکتار از اراضی دیم و مستعد کشاورزی شهرستان های هدف و همچنین آب صنعت خاصه صنایع بزرگی مانند نفت به شکل پایدار تأمین می‌شود که سه تراز از بدنه جهت نصب آبگیرها مورد توافق قرار گرفت.