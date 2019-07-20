ثبت دمای ۴۵.۴ درجه در منطقه امام زاده جعفر کهگیلویه و بویراحمد

ولی بهره مند در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: همچنین طی روز جمعه در شهر دوگنبدان و دهدشت دمای ۴۴.۲ درجه ای را شاهد بودیم.

بهره مند با بیان اینکه دما طی روز جمعه در شهر لیکک به ۴۳ درجه رسید، اظهار کرد: در شهر یاسوج و سی سخت دمای ۳۸.۲ و ۳۵ درجه سانتیگراد به ثبت رسید.

کارشناس هواشناسی کمینه دمای امروز شهرهای یاسوج، سی سخت، گچساران، دهدشت، امام زاده جعفر و لیکک را به ترتیب ۱۸، ۲۰، ۲۵.۵، ۲۲.۸، ۲۲.۷ و ۲۴ درجه سانتیگراد دانست و گفت: پیش بینی بیشینه دمای شهر یاسوج ۳۸ درجه است.

بهره مند همچنین وضعیت هوای استان در ۲۴ ساعت آتی را صاف تا قسمتی ابری، همراه با افزایش ابر و گاهی وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی کرد.