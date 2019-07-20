۳۶۸ میلیارد تومان تسهیلات بهین یاب در استان قزوین پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نبیل در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که ظهر شنبه در استانداری برگزار شد با اشاره به نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری به نام رونق تولید، گزارشی از روند پرداخت تسهیلات بهین یاب و رونق تولید و مصوبات کارگروه ارائه کرد.

رئیس سازمان صمت استان از ثبت نام ۸۸۱ نفر برای دریافت تسهیلات در سامانه بهین یاب (رونق تولید) خبرداد و گفت: در این جلسات ۵۷۵ مصوبه داشته ایم که تاکنون ۲۸۵ فقره تسهیلات به مبلغ ۳۶۸ میلیارد تومان در استان قزوین پرداخت شده است.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین یادآورشد: همچنین ۲۸۳ فقره درخواست تسهیلات در سامانه بازسازی و نوسازی ثبت شده و در استان قزوین تاکنون تعداد ۳۰ فقره تسهیلات به مبلغ ۶۴۵ میلیارد ریال پرداخت شده است.

کامران لشگری معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صمت استان قزوین هم در این جلسه در تشریح برش استانی بند الف تبصره ۱۸ بخش صنعت ابلاغی وزارت صمت گفت: سهم استان قزوین از این اعتبارات یک هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان در حوزه سرمایه در گردش و بازسازی و نوسازی است که با تحقق آن برای پنج هزار و ۴۵۲ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این راستا تاکنون ۱۳۵ فقره درخواست تسهیلات استان ثبت شده و تاکنون ۱۰ متقاضی برای دریافت مبلغ ۵۰۴ میلیارد تومان تسهیلات به بانکهای عامل استان معرفی شده اند که با پرداخت اولین تسهیلات در استان قزوین از محل تبصره ۱۸ به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان، در این زمینه در کشور رتبه اول را کسب کرده ایم.

لشگری یادآورشد: در هفته گذشته ۸ فقره از تقاضاها توسط کمیته بررسی مورد بازدید قرار گرفت که همگی مورد موافقت این کمیته قرار گرفت.

در ادامه جلسه کارگروه رفع موانع تولید به مشکلات ۴ واحد در بخش های تولیدی و صنعتی رسیدگی و تصمیمات لازم در کار گروه اتخاذ شد.