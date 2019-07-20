به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مرتضایی پیش از ظهر شنبه در جمع مسئولان شهرستان کاشان به وجود آمدن یک تیم کارآمد برای معرفی فرصت ها و طرح های ویژه اقتصادی در این منطقه را مهمترین هدف شورای سرمایه گذاری شهرستان کاشان دانست و اظهار داشت: در همین راستا با رونمایی از سامانه معرفی پتانسیل های سرمایه گذاری کاشان، قابلیت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری در شهرستان کاشان بازنشانی و معرفی می شود و در این راستا لازم است روسای ادارات این شهرستان فرصت های سرمایه گذاری را شناسایی و معرفی کنند.

وی ضمن تاکید به شفاف سازی آورده سرمایه گذاران در کاشان افزود: لازم است تا سرمایه گذاران در مورد میزان توان و تخصص کافی در زمینه مورد درخواست شفاف سنجی و سنجیده شوند.

فرماندار کاشان با بیان اینکه قرارد در صورتی که سرمایه گذار به تعهداتش پایبند نباشد، به صورت یک طرفه فسخ می شود، ابراز داشت: با توجه به نظر استاندار اصفهان و مصوبه اخیر شورای اداری استان اصفهان چنانچه ظرف ۱۵ روز، پاسخ استعلام وصول نشود، استعلام مثبت تلقی می شود و بر همین اساس این موضوع باید مدنظر سرمایه گذران در منطقه کاشان باشد.

وی ضمن تاکید بر افزایش هماهنگی بین دستگاه ها با فرمانداری کاشان گفت: نظارت بر تنظیم بازار، ️کمک به تولید داخلی، رفع مشکلات روستاییان، ️ایجاد اشتغال، اتمام طرح های نیمه تمام، ️تعامل با مردم، ️خودداری از ریخت و پاش های اداری، ️صرفه جویی در مصرف انرژی، ایجاد نشاط سیاسی و اجتماعی و ️حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران از سیاست های فرمانداری کاشان است که تمام تلاش خود را در تحقق این اهداف به کار گرفته است.