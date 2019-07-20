اعضای شورای نگهبان بانشاط و مؤثر پای کار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی ظهر شنبه در دیدار اعضای دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان قزوین که به مناسبت ۲۶ تیرماه سالروز تاسیس نهاد شورای نگهبان برگزار شد، اظهار کرد: اعضای شورای نگهبان استان میباید با نشاط و مؤثر در اجرای منویات نظام مقدس جمهوری اسلامی پای کار باشند و دغدغههایی که متدینین دارند را جامه عمل بپوشانند.
وی با بیان اینکه تمام اعضای شورای نگهبان باید به سمت اهداف نظام در حرکت باشند، تصریح کرد: نباید ارتباطات دوستی و فامیلی در کار شورای نگهبان جایی داشته باشد چرا که برخلاف اهداف نظام و رسالت مسلمانی است.
امام جمعه قزوین با تأکید بر اینکه خدای متعال در سوره شورا ۱۰ ویژگی را برای عضو شورا برشمرده است، خاطرنشان کرد: از نگاه دین کسانی که اقامه نماز، ادای زکات، توجه به اقتصاد دینی و دشمنشناسی را در اولویت قرار میدهند، شرایط شورایی را دارند.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین بیان کرد: «وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ» بخشی از آیات مهم شوراست و نباید صرفاً به این بخش توجه کرده و سایر آیات و ویژگیها را کنار بگذاریم.
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