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۲۹ تیر ۱۳۹۸، ۱۴:۲۹

معاون دادگستری خراسان‌جنوبی خبر داد:

اجرای طرح توانمندسازی در روستاهای در معرض خطر مهاجرت خراسان جنوبی

اجرای طرح توانمندسازی در روستاهای در معرض خطر مهاجرت خراسان جنوبی

بیرجند- معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌جنوبی از اجرای طرح توانمند سازی در روستاهای در معرض خطر مهاجرت استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یدالله وحدانی نیا صبح شنبه در کارگروه استانی پیشگیری از رشد و گسترش مناطق جدید بافت‌های ناکارآمد شهری بیان کرد: طی سال گذشته در چهار کارگروه پیشگیری از رشد و گسترش مناطق جدید بافت‌های ناکارآمد شهری ۳۷ مصوبه داشتیم که در جلسات سال جاری مصوبات بر زمین‌مانده بررسی می‌شود.

وی با بیان اینکه کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد شهری در دو حوزه گام برمی دارد، افزود: ورود به روستاهای در معرض خطر مهاجرت نامتعارف و بی رویه از جمله برنامه‌های این کارگروه است.

وی بیان کرد: مهاجرت روستاها به حاشیه شهرها باعث تخریب و تصرف اراضی، گسترش نامتعارف شهر، ایجاد سکونت‌گاه‌های غیررسمی و بروز آسیب های اجتماعی می‌شود.

حجت‌الاسلام وحدانی نیا با بیان اینکه کارگروه در ۱۷ بند برای دستگاه‌های مختلف تکالیفی تعریف کرده است، افزود: شناسایی روستاهای در معرض خطر مهاجرت و اجرای طرح های توانمندسازی از جمله تکالیف تعریف‌شده است.

وی با بیان اینکه اگر روستاها موردتوجه قرار نگیرند، تخلیه می‌شود شوند، افزود: با توجه به مرزی بودن خراسان جنوبی، توجه به روستاها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌جنوبی بیان کرد: همچنین این کارگروه در راستای جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی شهری تکالیفی را برای دستگاه‌ها تعریف کرده است.

وی اظهار کرد: در سال جاری در هر استان یک دهستان به عنوان جامعه هدف شناسایی می‌شود و اقداماتی برای جلوگیری از مهاجرت انجام خواهد شد.

کد مطلب 4671194

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