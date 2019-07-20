اجرای طرح توانمندسازی در روستاهای در معرض خطر مهاجرت خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام یدالله وحدانی نیا صبح شنبه در کارگروه استانی پیشگیری از رشد و گسترش مناطق جدید بافتهای ناکارآمد شهری بیان کرد: طی سال گذشته در چهار کارگروه پیشگیری از رشد و گسترش مناطق جدید بافتهای ناکارآمد شهری ۳۷ مصوبه داشتیم که در جلسات سال جاری مصوبات بر زمینمانده بررسی میشود.
وی با بیان اینکه کارگروه پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافتهای ناکارآمد شهری در دو حوزه گام برمی دارد، افزود: ورود به روستاهای در معرض خطر مهاجرت نامتعارف و بی رویه از جمله برنامههای این کارگروه است.
وی بیان کرد: مهاجرت روستاها به حاشیه شهرها باعث تخریب و تصرف اراضی، گسترش نامتعارف شهر، ایجاد سکونتگاههای غیررسمی و بروز آسیب های اجتماعی میشود.
حجتالاسلام وحدانی نیا با بیان اینکه کارگروه در ۱۷ بند برای دستگاههای مختلف تکالیفی تعریف کرده است، افزود: شناسایی روستاهای در معرض خطر مهاجرت و اجرای طرح های توانمندسازی از جمله تکالیف تعریفشده است.
وی با بیان اینکه اگر روستاها موردتوجه قرار نگیرند، تخلیه میشود شوند، افزود: با توجه به مرزی بودن خراسان جنوبی، توجه به روستاها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسانجنوبی بیان کرد: همچنین این کارگروه در راستای جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی شهری تکالیفی را برای دستگاهها تعریف کرده است.
وی اظهار کرد: در سال جاری در هر استان یک دهستان به عنوان جامعه هدف شناسایی میشود و اقداماتی برای جلوگیری از مهاجرت انجام خواهد شد.
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