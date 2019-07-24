شنا در مخازن سدها؛ شیرجه آزاد به کام مرگ / بی توجهی به قیمت جان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – مهیار فاضل: صدای نواخته شدن آخرین زنگ مدرسه در گوش بچه دبستانی‌ها، دوچرخه‌های رنگ و رو رفته با ساچمه‌های رنگی رنگی که هر سال همین موقع‌ها نو می‌شود و توپ‌های پلاستیکی راه راهی؛ اینها همگی یک معنی را تداعی می‌کند: تابستان از راه رسیده.

خورشید صاف می‌زند توی چشم، و باد خنک و آرام تابستانی که در این گرمای سوزناک، روحی دیگر در جان آذری‌ها می دمد. شهروندان آذربایجان شرقی از دل روزمرگی‌های شهر بیرون زده و همچون پرندگان مهاجر به جایی سرسبز و زیبا کوچ کرده اند.

به واسطه منابع طبیعی آبی موجود در سراسر کشور، ورزش شنا آن هم در این روزهای گرم از جمله فعالیت‌های محبوب به شمار می‌رود، به گونه‌ای که کمتر ایرانی را می‌توان پیدا کرد که با تماشای درخشش آب زیر نور خورشید، فکر آب تنی به سرش نزند؛ البته این علاقه سرشار دردسرهایی هم به همراه دارد، به گونه‌ای که هر ساله با زمانی که گرما ایران را در آغوش می‌کشد، ناقوس مرگ در پشت رودخانه‌ها و تأسیسات آبی برای اقشار مختلف جامعه و به خصوص جوانان به صدا در می‌آید.

کمبود امکانات رفاهی – تفریحی در سطح آذربایجان شرقی نیز از عواملی است که پای شهروندان را به حاشیه سدها باز کرده است، برخی‌ها در این هوای گرم در حاشیه سدها اتراق کرده اند و برخی دیگر از گرمای سوزناک آفتاب به خنکی آب پناه می‌برند.

آذربایجان شرقی از جمله استان‌هایی است که دارای رودخانه‌ها و سدهای متعددی در دسترس جوانان است، هر چند شنا در بسیاری از این سدها ممنوع است، اما این قضیه مورد بی توجهی دستگاه‌های متولی و البته خانواده‌ها قرار گرفته است.

تابستان، فصل آمارهای داغ

یوسف غفارزاده، مدیرعامل آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی، در این باره از از غرق شدن بیش از ۱۰ نفر در رودخانه‌ها و سدهای استان از ابتدای سال جاری خبر داده و می‌گوید: حتی ماهرترین شناگرها اعم از غریق نجات‌ها و اعضای تیم ملی شنا هم بر اثر شنا در اماکن غیرمجاز با خطر جدی مواجه می‌شوند.

اما چرا شنا در سدهایی که ظاهری بسیار آرام تر از رودخانه‌های پرتلاطم دارند، تا حدی خطرآفرین است که می‌تواند اعضای تیم ملی شنا را تا کام مرگ بکشاند؟

بسیاری از افراد معتقدند که شنا در سدها بسیار کم خطر تر است، در حالی که این طرز فکر نه تنها اشتباه، بلکه بسیار خطرناک است؛ گرچه سطح آب در مقایسه با دریا شامل امواج بزرگ نبوده و در ظاهر بسیار آرام می‌باشد، اما سطح زیرین آب سدها دارای فشار به مراتب بالاتری نسبت به آب دریاست، که این فشار موجب ایجاد اختلال در تنفس شناگر می‌شود، علاوه بر این فشار وارده به بدن فرد در سدها و اختلاف دمای بالای سطح با لایه‌های زیرین موجب ایجاد اختلالات جدی در عکس العمل به موقع عضلات می‌شود.

سطح زیرین آب سدها اغلب مملوء از رسوبات ناشی از سیل‌های متعددی است که در طول سال‌های متمادی به مخازن سدها سرازیر شده و علاوه بر اشباع فضای ذخیره‌ای سد، آن را به باتلاق تبدیل می‌کند.

در این میان شاخ و برگ‌هایی که پس از آبگیری سدها به زیر آب می‌روند، نیز در افزایش تعداد مرگ و میر در داخل سدها دخیل است.

«شنا ممنوع»؛ حلقه کماکان مفقوده گشت و گذارهای تابستانی

- مگر نمی‌بینی شنا ممنوع است؟

- بی خیال حالا چیزی نمی‌شود.

این گفتگو و گفتگو های مشابه، حاکی از بی توجهی‌های خانواده‌ها و جوانان به مسئله ممنوعیت شنا در برخی رودخانه‌ها و تأسیسات آبی و عواقب آن است، البته کمبود و یا گرانی بلیط استخرهای سرپوشیده نیز از جمله مواردی است که به مشکلات ناشی از تفریحات آبی غیرقانونی دامن می‌زند.

امیررضا، از شهروندانی است که به همراه خانواده اش در حاشیه یکی از سدهای استان اتراق کرده و هوس آب تنی هم به سرش زده است، او که می‌گوید اهل شهرستان بناب است در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید می‌کند: ما در مجموع یک استخر درست و حسابی در بناب داریم که آن هم چندماهی در حالت تعطیل بود.

او می‌افزاید: بیشتر برای اتراق به حاشیه سدها می‌رویم و هر از گاهی هم مشغول آب تنی می‌شویم.

یک مادر ورزقانی هم که مشغول تماشای آب تنی فرزندانش در مخزن یکی از سدهای نزدیک محل سکونتش است، ضمن ابراز نگرانی از حضور فرزندانش در منطقه‌ای که عنوان شنا ممنوع را به خود اختصاص داده است، به خبرنگار مهر می‌گوید: اگر ما در نزدیکی محل سکونتمان امکان تفریح آبی مناسب داشته باشیم دیگر نیازی نیست فرزندانمان با شنا در مخازن تأسیسات آبی با خطر دست و پنجه نرم کنند.

حنای رنگ باخته یک هشدار

حرف از هشداری شد که حنایش دیگر رنگی ندارد، شاید هشدارهای پی در پی دستگاه‌های عملیاتی مانند آتش نشانی، مشتی از این خروار بی سر و ته باشد، تیر ماه همین امسال، سازمان آتش نشانی در پی خبر غرق شدن ۹ نوجوان در بستر یک رودخانه، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، برای آگاهی بیشتر توصیه‌هایی در خصوص پیشگیری از خطرات آب تنی در طبیعت ارائه کرد، که دانستشان توسط مردم و دستگاه‌های متولی می‌تواند تا حد زیادی از خطرات آب تنی در طبیعت بکاهد، برخی از این هشدارها عبارتند از:

۱- لزوم پرهیز از ریختن هرگونه زباله و ضایعات در آب، چرا که این ضایعات می‌تواند موجب گرفتاری فرد در آب شود.

۲- لزوم پرهیز از شنا در آبراه‌های عمیق، آب‌های خروشان – جریان شدید و مناطقی تحت عنوان غیر مجاز.

۳- لزوم نصب تابلوهای هشداری در حاشیه آبراه‌ها، سدها و دریاچه‌ها.

۴- لزوم استقرار غریق نجات‌ها و تجهیزات مربوطه در حاشیه سدها و دریاچه‌ها.

۵- لزوم نصب تابلو اسامی، تلفن و نشانی نزدیکترین مراکز درمانی، آتش نشانی و … در حاشیه رودخانه‌ها، سدها و دریاچه‌ها.

ضمن اینکه شهروندان می‌توانند در هنگام بروز هرگونه مشکل، از طریق شماره تلفن ۱۲۵ از آتش نشانان کمک بخواهند.

سطح سد آرام است و بسی فریبنده، یک جوان بی تفاوت از کنار تابلوی «شنا ممنوع» می‌گذرد و به سوی مخزن سد حرکت می‌کند، و کمی آن‌طرف تر مادر همیشه نگرانش خدا خدا می‌کند که اتفاقی نیفتد.