به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی‌نیارکی ظهر شنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان در محل دادگستری زنجان، با تأکید بر اینکه متأسفانه آماری که در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی استان توسط نماینده سازمان جهاد کشاورزی در این جلسه ارائه شد، شرایط نگران‌کننده‌ای را در این زمینه برای استان رقم‌زده است، افزود: بی‌تردید برای مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی باید اراده جدی وجود داشته باشد.

صادقی نیارکی با یادآوری اینکه امروز و در شرایط کنونی، شورای حفظ حقوق بیت‌المال دو وظیفه بر عهده دارد، تصریح کرد: ابتدابه‌ساکن باید اقدامی صورت گیرد تا دیگر شاهد تداوم این‌گونه تغییر کاربری‌ها در اراضی زراعی استان نباشیم و در گام دوم نیز باید زمینه‌ای را فراهم کنیم که کم‌کاری‌ها و انحراف‌هایی که درگذشته صورت گرفته، جبران شده و بیش از این در این قضیه متضرر نشویم.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با اشاره به آماری در خصوص تصرف اراضی زراعی توسط عده‌ای سودجو در استان و اقدام به تغییر کاربری در این اراضی، اظهار کرد: متأسفانه آمار بیان‌گر آن است که در حدود ۹۰ هکتار از اراضی ملی در استان توسط افراد سودجو تصرف‌شده و در این میزان زمین کشاورزی اقدام به ساخت ویلا و ۵۳ باغشهر، آن‌هم بدون مجوز قانونی شده است.

صادقی نیارکی همچنین از ضرورت تشکیل قرارگاه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی در استان خبر داد و گفت: از امروز همه ساخت‌وسازها متعلق به هر فرد و سازمانی که باشد، اِعمال قانون می‌شود؛ چراکه جامعه، رفتار تبعیض‌آمیز را نمی‌پذیرد و در اجرای عدالت باید نگاه یکسان به جامعه هدف و بدون عدول از مقررات باشد.

وی با تأکید بر اینکه هیچ عذری برای هیچ دستگاهی اعم از نظارت‌کننده و مجری در اجرای قانون پذیرفته نیست، خاطرنشان کرد: دادستان مرکز استان باید دستگاه‌هایی که کوتاهی کرده و اقدامات مجرمانه‌ای صورت گرفته را شناسایی و در چرخه برخورد قانونی قرار دهد.