ساخت ۵۷ هزار و ۸۰۰ واحد از ۴۰۰ هزار واحد برنامه اقدام ملی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار حسینی در گفتگوی خبری ساعت ۱۴ شبکه یک سیما، درباره جزییات جلسه صبح امروز (شنبه ۲۹ تیر) مدیران ارشد حوزه مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی که در حضور رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه بیش از سه ساعت درباره وضعیت مسکن صحبت شد؛ به نحوی که در بخش اول این جلسه، گزارشی از اقتصاد کلان بخش مسکن در روند چند سال اخیر به رئیس جمهور توضیحاتی داده شد که بتوانیم با توجه به تجربیات سال های گذشته برای سیاست‌گذاری آتی این بخش نتیجه گیری کنیم.

وی ادامه داد: در بخش دیگری از این نشست، توضیحاتی درباره کارهای عملیاتی و برنامه های اجرایی وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن به رئیس جمهور ارائه شد که عمدتاً به موضوع برنامه اقدام ملی ساخت و تولید مسکن معطوف بوده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: در حال حاضر ساخت ۵۷ هزار و ۸۰۰ واحد از ۴۰۰ هزار واحد هدف گذاری شده در برنامه اقدام ملی آغاز شده و به زودی ساخت ۱۵۰ هزار واحد دیگر را با حضور رئیس جمهور کلنگ‌زنی خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه، یکی دیگر از برنامه های اجرایی وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن، تکمیل طرح مسکن مهر است، گفت: با دستور رئیس جمهور مقرر شد ۱۶۵ هزار واحد مسکن مهر که مشکل انشعابات دارند، با همکاری وزارت نیرو به زودی وارد مدار تحویل شده و در اختیار متقاضیان قرار داده شوند.

به گفته حسینی، در چند ماه اخیر ۱۱۵ هزار واحد مسکن مهر تکمیل شده و به زودی پرونده این طرح در سراسر کشور بسته خواهد شد.

دبیر شورای عالی مسکن، یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در جلسه امروز را اهمیت ساخت مسکن روستایی عنوان و اظهار داشت: قرار است بنیاد مسکن طی دو سال آینده، ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی را بسازد.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی طی دو سال آینده ساخته و در اختیار مردم گذاشته می شود.

حسینی ادامه داد: در این نشست موضوع بازسازی واحدهای مسکونی تخریب شده و آسیب دیده از سیلاب فروردین امسال، مطرح و قرار شد تا پایان مرداد ماه ۴۰ هزار واحد تعمیری به پایان برسد؛ همچنین از ۳۰ هزار واحد احداثی نیز تا کنون ساخت ۱۴ هزار واحد مسکونی به پایان رسیده است.