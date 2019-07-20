بانوان «کاتا» سکوی نایب قهرمانی/ صادقی و کاتای مردان برنز گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مبارزات روز دوم از شانزدهمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان، در کاتای تیمی بانوان، تیم کشورمان با ترکیب الناز تقی پور، شادی جعفری زاده و نجمه قاضی زاده مبارزه نهایی را به دلیل آسیب دیدگی شادی جعفری زاده از دست داد و به نشان نقره بسنده کرد. تیم ایران دور اول با تیم‌های هنگ کنگ، بنگلادش، هند و ویتنام همگروه بود که با کسب امتیاز ۲۴.۳۴ به عنوان تیم اول راهی دیدار فینال شد.



در کاتای انفرادی بانوان، فاطمه صادقی که روز گذشته به دور دوم صعود کرده بود امروز و در دوم مسابقات خود با کاتاروهایی از اندونزی، ویتنام و هنگ کنگ همگروه بود و توانست با کسب امتیاز ۲۴.۱۴ به دیدار رده بندی راه یابد. صادقی در دیدار رده بندی به مصاف آدا وونگ از کره جنوبی رفت و با امتیاز ۲۴.۳۶ بالاتر از حریف کره‌ای قرار گرفت و مدال برنز این بخش را از آن خود کرد.

کاتای تیمی مردان هم با ترکیب ابوالفضل شهرجردی، علی زند و میلاد فرازمهر در دوم دوم رقابت خود امروز با تیم‌های کویت، اندونزی و ژاپن همگروه شد و با کسب امتیاز ۲۵ پس از تیم ژاپن به عنوان تیم دوم راهی دیدار رده بندی گردید. این تیم برای کسب مدال برنز به مصاف تیم هنگ کنگ رفت و توانست با غلبه بر این تیم مدال برنز را بر گردن آویزد.

برای تیم ایران تا کنون یک نشان نقره کاتای تیمی بانوان و چهار مدال برنز توسط بهمن عسگری، سجاد گنج زاده، فاطمه صادقی و کاتای تیمی مردان کسب کرده اند.

ابوالفضل شهرجردی در کاتای انفرادی، سارا بهمنیار در وزن ۵۰- کیلوگرم، زهرا یاوری در وزن ۶۸- کیلوگرم، رضا روشن در وزن ۵۵- کیلوگرم و مجید حسن نیا در وزن ۶۰- کیلوگرم نیز توفیقی در کسب مدال نداشتند.

در ادامه این رقابتها طراوت خاکسار، ریتا علیپور، حمیده عباسعلی و ذبیح الله پورشیب برای کسب مدال طلا به دیدار رقبای خود می روند.

رقابتهای قهرمانی آسیا از روز گذشته در شهر تاشکند ازبکستان با حضور ۳۴۰ کاراته کا از ۳۳ کشورآغاز شده و تا فردا ادامه دارد.