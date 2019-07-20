به گزارش خبرنگار مهر، فتحالله حقیقی ظهر شنبه در جلسه شوراهای عالی استانها در ساختمان شماره ۲ استانداری زنجان، با بیان اینکه از سرمایهگذاران بخش خصوصی در حوزه گردشگری استان زنجان حمایت میشود، افزود: زنجان ظرفیتهای خوب و ارزشمندی در زمینه گردشگری دارد.
حقیقی ادامه داد: خوشبختانه استان زنجان در تعهد بهکار رتبه دوم کشور را دارد و در امنیت سرمایهگذاری رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: بستههای تشویقی برای سرمایهگذاران در نظر گرفتهشده و در همین رابطه، موانع پیش روی سرمایهگذاران برداشته و بسترهای لازم برای فعالیت آنها فراهمشده است.
استاندار زنجان بابیان اینکه حجم سرمایهگذاری در پروژههایی که بالای ۸۵ درصد پیشرفت دارند ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، گفت: سال گذشته و امسال هیچ واحد تولیدی در استان زنجان تعطیل نشده است.
حقیقی ابراز کرد: جلسه هماندیشی شوراها فرصتی برای هماندیشی بوده و تجربههای موفق در این جلسه بررسی و الگو گیری حاصل شود.
وی از همراهی شورا و شهرداری زنجان در توسعه بیمارستان ولیعصر (عج) زنجان تقدیر کرد و گفت: پروژههایی در زنجان شروع شده که چندین دهه بود که مردم مطالبه اجرای آنها را داشتند.
استاندار زنجان شورا را یک نهاد مدنی معرفی کرد و گفت: باید به لوازم قانون شوراها تن دهیم وبه نهاد مدنی شوراها احترام بگذاریم.
حقیقی به دشمنی ۴۰ ساله آمریکا و نوکرانش با ملت ایران اشاره کرد و افزود: باید بدانیم که دشمن چه دسیسهای دارد چراکه اکنون عمق کینه و دشمنی به اوج خود رسیده است.
وی ادامه داد: در این شرایط وظیفهداریم به آرامسازی جامعه کمک کنیم و افتخارات جمهوریاسلامی را برای جوانان تبیین کنیم.
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