به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، از آن‌جایی که دستگاه های صنعت ساختمان، باید از فناوری روز و معیارهای جهانی از حیث ایمنی و استاندارد بودن برخوردار باشند، بهره‌مندی از تجهیزات کارآمد و پیشرفته نیز یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر شده است.

سقف‌های تیرچه یکی از سازه‌هایی است که در ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سقف ها متشکل از سازه‌ای فلزی که با میلگرد ساخته شده و در بتن سخت می‌شود از اتصال چند میلگرد خرپای تیرچه به دست می‌آید. اتصال بخش‌های میلگرد به یکدیگر به روال مرسوم با جوش دستی انجام می‌شود که اصولی نیست. زیرا در روش غیر اصولی، استفاده از جوش قوس الکتریکی، استحکام را در قسمت های جوش خورده به این روش از بین می‌رود و مقاومت در برابر زلزله کاهش می‌یابد.

حال یک شرکت دانش‌بنیان داخلی تجهیزات دانش‌بنیان تمام خودکارخط تولید خرپای تیرچه را با دانش فنی بومی ایجاد کرده است.

فرهاد لیاقتی مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان با بیان این‌که روش به کار رفته در این فناوری، استحکام میلگرد را به همراه دارد گفت: از آن‌جایی که به لحاظ ایمنی تیرچه نباید به این روش جوشکاری شود چراکه استحکام را کاهش می‌دهد، در حال حاضر استفاده از فناوری «نقطه جوش» به عنوان یک شیوه کارآمد در اتصال میلگردها تایید شده است. در حال حاضر نیز استانداردها تأکید دارند که نباید از تیرچه‌های جوش داده شده به روش دستی استفاده شود.

این فعال فناور گفت: کار اصلی این شرکت، ساخت ماشین‌آلات کارامد در صنعت ساختمان است. توانمندی در راه‌اندازی خطوط تولید دستگاه‌های نقطه جوش که به فناوری پیشرفته و رعایت الزامات فنی و متعددی نیاز دارد، مهم‌ترین شاخصه این شرکت به شمار می‌رود.

وی با بیان این‌که فناوری نقطه‌جوش در صنایع خودرو، صنایع هوایی و نظامی نیز کاربردهای خود را نشان داده است، عنوان می‌کند: در این فناوری، نقطه ای که قرار است جوش داده شود، ذوب می‌شود و در فاز پلاسما قرار می گیرد تا دو قطعه به شکل یکپارچه و هم‌بافت اتصال یابد. در ساخت این دستگاه بایدضمن توانمندی تامین ولتاژ بالا به فعل و انفعالات پنوماتیکی و جوشکاری توجه شود که خوشبختانه این فناوری در کشور ساخته شده است.

لیاقتی به منحصر به‌فرد بودن این فناوری در کشور اشاره کرد و گفت: در تمامی دنیا تعداد ۴ کشور هستند که این دستگاه را می‌سازند. با فعالیت این شرکت دانش‌بنیان و ایران نیز در جمع اندک کشورهای برخوردار از این فناوری قرار گرفته است.

وی از اختصاص سهم قابل توجهی از بازار میلگرد و صنعت فولاد به این خطوط تولید گفت و ادامه داد: در حال حاضر، بیش از ۱۲۰ خط تولید ساخت خرپای تیرچه که توسط این شرکت ایجاد شده است، بخش قابل توجهی از تولیدات میلگرد کشور را پذیرا هستند. این شرکت‌ها با مصرف میانگین ماهانه ۳۰۰ تن میلگرد به بازار فولاد کشور نیز رونق بخشیده اند. این حوزه همچنین بیش از ۶۰۰ شغل مستقیم و هزاران شغل غیر مستقیم را در صنایع فولاد، ساختمان و حمل و نقل و دیگر حوزه ها به ارمغان آورده است.

لیاقتی از کیفیت بالا و قیمت رقابتی این محصولات گفت و ادامه داد: نمونه های خارجی این دستگاه برای هر خط بالغ بر ۱۸۰ میلیارد ریال معادل ارزی هزینه دارد و دستگاه‌های چینی که از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست با قیمت حدوداً ۴۰ میلیارد ریال به فروش می‌رسد. این در حالی است که دستگاه‌های تولید این شرکت با قیمت حدود ۳۵۰ میلیون تومان تا حداکثر ۱ میلیارد تومان و با کیفیتی هم‌پای نمونه‌های خارجی در اختیار صاحبان صنعت قرار می‌گیرد.

این فعال فناور ادامه می‌دهد: اختلاف قیمت با نمونه خارجی قابل توجه است و با توجه به افزایش تحریم‌ها و محدودیت‌های وارداتی همچنین افزایش چشمگیر قیمت دلار، نگاه‌ها به سوی تولیدات داخلی بیش‌تر شده است و شناخت مزیت‌های محصولات داخلی استقبال از خرید محصولات ایران ساخت نیز رشد داشته است.

وی با بیان این‌که بخش قابل توجهی از صنعت سازه تیرچه از این خطوط تولید استفاده می‌کند، ادامه می‌دهد: ماشین آلات این مجموعه علاوه بر این‌که در بیش از ۴۰ نقطه از کشور فعالیت می‌کند و دو سوم از ماشین آلات تولید خرپای تیرچه موجود در کشور را ساخته است.

این فعال فناور، از ظرفیت صادراتی این تجهیزات گفت و ادامه داد: به عنوان اولین صادرکننده دستگاه های خرپای تیرچه شناخته شده ایم. ماشین آلات ما هم اکنون در کشورهای تاجیکستان، گرجستان، آذربایجان، ارمنستان، عراق، افغانستان و بحرین به بهره برداری رسیده اند.