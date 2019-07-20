به گزارش خبرنگار مهر، نشست سالانه هیئت امنای بنیاد علمی و فرهنگی بوعلیسینا به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس هیئت امنای این بنیاد در تهران برگزار شد.
در ابتدای این نشست توکل دارائی، رئیس روابط عمومی و امور بینالملل بنیاد بوعلیسینا گزارشی از فعالیتهای انجام شده و مشکلات پیشرو ارائه کرد.
رئیس روابط عمومی و امور بینالملل بنیاد بوعلیسینا در آغاز با اشاره به گذشت ۱۴ سال از مصوبه تشکیل بنیاد بوعلی در شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: سه رسالت مهم شناخت و بزرگداشت، معرفی آثار، رسالهها و کتب و معرفی و بزرگداشت متفکران فرهنگ و تمدن ایران و اسلام بر عهده بنیاد گذاشته شده است.
انتظار میرود اعضای محترم هیئت امناء که از استوانههای فرهنگ و دانش کشور هستند، راهکار لازم برای برونرفت از وضعیت نامناسب مالی و بودجه و نیز توجه به اولویتهای پژوهشی و علمی را در این جلسه ارایه کنند.
با توجه به گستردگی علوم مرتبط با شیخ و پراکندهکاریهای متعدد که در مراکز علمی و دانشگاهی سراسر کشور در زمینه شرح و نشر و تصحیح آثارشیخ انجام میشود؛ انتظار میرود همچنان که وزیر محترم فرمودند؛ نام بنیاد با نام بوعلی تداعی ذهنی پیدا کند.
اما متأسفانه در طول این سالها روزمرگی و حاشیهسازی و بلاتکلیفی حتی در زمینه مکانی مناسب برای استقرار و کمکهای اندک؛ بنیاد را در دستیابی به هدف نشر آثار شیخالرئیس ناکام گذاشته است.
انتظار میرود در این زمینه راهنمایی لازم و تأمین منابع مالی انجام شود تا بتوانیم کاری در خور شأن ابنسینا به محضر اهل علم ارایه دهیم.
با بودجه ۲۰۰ میلیونی و درگیر شدن با هزار اما و اگر و پیچوخمهای اداری بودجه و…، تعطیلی و رکود، سرنوشت حتمی بنیاد خواهد بود.
رئیس روابط عمومی و امور بینالملل بنیاد بوعلیسینا، در زمینه صیانت از هویت ایرانی شیخالرئیس نیز گفت: در بُعد صیانت از هویت ایرانی شیخالرئیس که هر از گاهی در رسانههای داخلی و خارجی مطلبی سر باز میکند و موجی از تأسف و دریغ و انتقاد بهوجود میآورد؛ اگر بخواهیم کارهای ماندگار انجام دهیم، باید فعالیتهایمان علمی، اثباتی و بدون جنجال باشد.
چرا که به قول استاد دکتر داوری؛ ابنسینا متعلق به جایی است که تفکر، اندیشه و میراث او خوانده میشود.
اگر نیمتنه شیخالرئیس با برند ایران طراحی و به دانشگاههای معتبر دنیا اهدا شود یا بتوان در همایشهای مرتبط با پزشکی و حکمت سینوی نمایندگانی از ایران مقالات و یافتههای خود را ارایه کنند و یا بنا به مصوبه هیئت امناء مجمع ابنسیناپژوهان جهان را در ایران دایر کرد و یا کار تصحیح کتب و آثار از منظر ایران به محافل علمی معرفی شود و دهها مورد اثباتی دیگر؛ همه اینها به همفکری، همراهی، مساعدت و همافزایی مالی و شرح وظایف مشخص نیاز دارد. اگر بنیاد بخواهد کلیات قانون و یا تندیس شیخ را در فلان کشور نصب کند؛ هزینه تولید و یا توزیع آن را چه کسی باید پرداخت کند؟!
بنابراین نباید منتظر ایجاد موج منفی و یا یک هجمه رسانهای بمانیم و آنگاه به فکر چاره و واکنشهای احساسی و زودگذر بیفتیم.
دارائی در مورد مشکلات مرتبط با مکان مناسب برای عرضه پژوهشهای سینوی افزود: راهاندازی کتابخانه و مرکز اسناد برای گردآوری آثار مرتبط و عرضه به محققان و پژوهشگران جزو اولویتهای فرهنگی است. در حال حاضر حدود ۶ هزار جلد کتاب در کتابخانه بنیاد وجود دارد که در مقابل انجام وظایف آن کاری بسیار خرد و ابتدایی است.
اما حتی برای عرضه این کتابهای محدود نیز مکان مناسبی در اختیار نداریم و متأسفانه روزبهروز در مضیقه بیشتر قرار میگیریم.
اگر قرار است بنیاد بوعلی مرجع علمی شیخالرئیس باشد؛ نه این تعداد کتاب در شأن آن است و نه مکان آن.
دارائی با اشاره به جذب نشدن بودجه سال ۹۷ این بنیاد و کمبود بودجه برای بقای آن، اضافه کرد: سال ۱۳۹۷ نام بنیاد بر ای نخستین بار در فهرست کمک بگیران از ردیف سازمان برنامه و بودجه و اما ذیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور قرار گرفت. اما از مبلغ پانصد میلیون تومان مصوب مجلس، تنها ۲۵ میلیون تومان آن هم برای خرید کتاب از انتشارات بنیاد، جذب شد و بودجه نهایی تخصیصی که ۲۰۰ میلیون تومان بود از طرف میراث به خزانه برگشت داده شد.
در سالهای گذشته استاندار وقت همدان چندین بار در جلسات سالانه هیئت امناء قول کمکهایی تا حد بیش از ۲ تا ۳ میلیارد تومان داده بود، که حتی یک ریالش نیز اختصاص داده نشد.
بنابراین انتظار میرود اگر قرار است از منابع استانی همدان کمکی در نظر گرفته شود؛ از فصل پنج و کمکهای بلاعوض باشد، وگرنه کمکهایی غیر از این فصل پنج بودجه دردسرساز و غیرقابل جذب خواهد بود و مانند سال گذشته، هیچ کمک دیگری قابل جذب نخواهد بود.
نظر شما