  1. استانها
  2. البرز
۲۹ تیر ۱۳۹۸، ۱۶:۲۰

استاندار البرز:

معاون اول رئیس جمهور سه‌شنبه به استان البرز سفر می‌کند

معاون اول رئیس جمهور سه‌شنبه به استان البرز سفر می‌کند

کرج - استاندار البرز گفت: معاون اول رئیس جمهور سه‌شنبه به منظور افتتاح چند پروژه به استان البرز سفر می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله شهبازی بعدازظهر شنبه در نشستی با حضور معاونان، مدیران کل مربوطه و نمایندگان بخش خصوصی به هماهنگی اقدامات و برنامه‌های این سفر پرداخت و گفت: این سفر از اهمیت بالایی برای البرز برخوردار است که ضرورت دارد از فرصت موجود به نحو مطلوب بهره برداری شود.

وی تشریح و تبیین درست فرصت‌ها و چالش‌های استان در حضور معاون اول رئیس جمهور را بسیار مهم اعلام کرد و گفت: بر این اساس باید جمع بندی صحیحی از مطالبات استان برای ارائه به دکتر جهانگیری داشته باشیم.

استاندار البرز حضور بخش خصوصی و بیان مشکلات و موانع این قشر مولد و مؤثر را ضروری دانست و افزود: به طور ویژه نشستی با عنوان گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دستور برنامه‌ها قرار خواهد گرفت.

شهبازی اضافه کرد: متناسب با حضور معاون اول رئیس جمهور به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی کشور، جلسه فرماندهی اقتصاد مقاومتی البرز نیز به ریاست وی برگزار می‌شود.

وی گفت: باید پروژه‌های مهم استان که نیازمند نگاه ویژه ملی هستند، به درستی احصا شوند تا با دستور و عنایت معاون رئیس جمهور به مرحله اجرا برسند.

استاندار البرز افزود: در این سفر یک روزه بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته با حضور فعال بخش خصوصی چند پروژه بزرگ در بخش‌های مختلف با اعتباری بالغ بر هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و ظرفیت اشتغال حدود ۱۲ هزار نفر تا پایان اتمام پروژه‌ها، به مرحله اجرایی و بهره برداری می‌رسد.

گفتنی است؛ طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور روز سه شنبه اول مردادماه به استان البرز سفر می‌کند.

کد مطلب 4671425

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها