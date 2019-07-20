به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله شهبازی بعدازظهر شنبه در نشستی با حضور معاونان، مدیران کل مربوطه و نمایندگان بخش خصوصی به هماهنگی اقدامات و برنامه‌های این سفر پرداخت و گفت: این سفر از اهمیت بالایی برای البرز برخوردار است که ضرورت دارد از فرصت موجود به نحو مطلوب بهره برداری شود.

وی تشریح و تبیین درست فرصت‌ها و چالش‌های استان در حضور معاون اول رئیس جمهور را بسیار مهم اعلام کرد و گفت: بر این اساس باید جمع بندی صحیحی از مطالبات استان برای ارائه به دکتر جهانگیری داشته باشیم.

استاندار البرز حضور بخش خصوصی و بیان مشکلات و موانع این قشر مولد و مؤثر را ضروری دانست و افزود: به طور ویژه نشستی با عنوان گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دستور برنامه‌ها قرار خواهد گرفت.

شهبازی اضافه کرد: متناسب با حضور معاون اول رئیس جمهور به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی کشور، جلسه فرماندهی اقتصاد مقاومتی البرز نیز به ریاست وی برگزار می‌شود.

وی گفت: باید پروژه‌های مهم استان که نیازمند نگاه ویژه ملی هستند، به درستی احصا شوند تا با دستور و عنایت معاون رئیس جمهور به مرحله اجرا برسند.

استاندار البرز افزود: در این سفر یک روزه بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته با حضور فعال بخش خصوصی چند پروژه بزرگ در بخش‌های مختلف با اعتباری بالغ بر هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و ظرفیت اشتغال حدود ۱۲ هزار نفر تا پایان اتمام پروژه‌ها، به مرحله اجرایی و بهره برداری می‌رسد.

گفتنی است؛ طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور روز سه شنبه اول مردادماه به استان البرز سفر می‌کند.