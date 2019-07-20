۹۰ نفر در استان در حوادث کار مصدوم شدند/کاهش تعدادمصدومین

به گزارش خبرنگار مهر، کامروز امینی بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از این تعداد یک نفر زن و ۸۹ نفر نیز مرد بودند.

امینی تصریح کرد: از این تعداد ۴۹ نفر به پزشکی قانونی شهرستان بویراحمد مراجعه کردند.

وی تعداد مراجعین در این راستا را در پزشکی قانونی شهرستان کهگیلویه ۱۷ نفر در گچساران ۲۱ نفر، در بهمئی دو نفر و در شهرستان دنا نیز یک نفر عنوان کرد.

امینی با بیان اینکه این تعداد نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ۳.۲ درصد کاهش داشته است، گفت: تعداد مصدومین ناشی از حوادث کار در استان در مدت مشابه سال گذشته ۹۳ نفر بوده است.

وی افزود: همچنین درسه ماه نخست سال جاری تعداد متوفیات ناشی از حوادث کار در استان دو نفر بودند که یک نفر به علت سقوط ازبلندی و یک نفر نیز به علت اصابت جسم سخت فوت شدند که در این راستا در سال گذشته هیچ مورد فوت ناشی از حوادث کار در استان نداشتیم.

مدیر کل پزشکی قانونی استان همچنین با اشاره به آمار مراجعین نزاع در استان اظهار داشت: در سال جاری یکهزار و ۲۹۸ نفر نیز با ادعای نزاع به پزشکی قانونی استان مراجعه کردند.

وی با بیان اینکه این تعداد شامل یکهزار و۲۱ مرد و ۲۷۷ زن است، گفت: تعداد مراجعین نزاع در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳.۶ درصد کاهش یافته است.

امینی افزود: در سال جاری در مجموع پنج هزار و ۴۲۸ نفر برای انجام معاینات سرپایی عمومی و اختصاصی به پزشکی قانونی استان مراجعه کردند.