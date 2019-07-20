به گزارش خبرنگار مهر، محمود قاسم نژاد ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی فومن که در سالن آیت الله بهجت فرمانداری این شهرستان برگزار شد با بیان اینکه با پیگیری‌های نماینده شهرستان در مجلس رقم قابل توجه ۱۰ میلیارد تومانی از سوی وزارت نیرو به حوزه برق شهرستان اختصاص یافته است، افزود: در زمینه تأمین آب شرب روستایی نیز ۱۰ میلیارد تومان اعتبار تأمین شده است.

وی با اشاره به اینکه در توزیع اعتبارات به دستگاه‌های خدماتی و بهبود معیشت مردم بیش از سایر ارگان‌ها توجه خواهد شد، گفت: باید با اقدامات اساسی فاصله شاخص‌ها در روستاها را با استان کاهش دهیم.

فرماندار فومن با بیان اینکه اعتبارات آب روستایی در راستای حل مشکل در این حوزه نسبت به سال گذشته ۵ درصد افزایش یافته می‌یابد، گفت: امیدواریم با اختصاص این اعتبارات شاخص برخورداری در این حوزه به ۷۰ درصد برسد.

وی با تأکید بر لزوم اولویت‌بندی در انجام پروژه‌ها، بیان کرد: پروژه‌های خدماتی و موارد که مربوط به بهبود معیشت مردم است اعم از آب منطقه‌ای، آب روستایی، راهداری و برق در اولویت توزیع اعتبارات قرار دارند.

قاسم نژاد در ادامه با بیان اینکه امسال ۲۰ میلیارد و ۴۱۴ میلیون تومان از محل منابع مختلف بودجه به شهرستان فومن اعتبار اختصاص یافته است، ادامه داد: توزیع اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی بر اساس مصوبه کمیته برنامه ریزی استان و بعد با توجه به الزامات تعیین شده در این مصوبه در سطح شهرستان انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون برنامه ششم توسعه حدود ۵ تا ۸ درصد اعتبارات برای تهیه و بازنگری طرح‌های هادی روستایی تخصیص می‌یابد، افزود: در سطح شهرستان فومن روستاهای داریم که طرح هادی آنها با گذشته ۱۷ سال هنوز بازنگری نشده است.

قاسم نژاد با بیان اینکه باید مطالبات سال گذشته نیز به روز شود، ادامه داد: زیبنده نیست که دستگاه اجرایی پروژه‌ای را اولویت قرار دهد اما در میانه راه آن را از اولویت خارج و به دنبال اجرای پروژه دیگر برود.

وی تأکید کرد: اعتبارات شهرستان نباید با کم توجهی مسئولان به شهرستان‌های دیگر انتقال یابد در این زمینه با مدیر مربوطه برخورد خواهد شد.

فرماندار فومن با بیان اینکه مبلمان شهری، آسفالت معابر و میدان‌های موجود زیبنده شهر گردشگرپذیر فومن نیست، گفت در این زمینه نیازمند بازنگری و بازسازی هستند. برای راه اندازی پارک ویژه بانوان نیز اعتباراتی در نظر خواهیم گرفت.