افزایش ۷۰ درصدی بودجه شرکت های دانش بنیان علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر سعید نمکی در نشست با اعضای هیئت امنای موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی (نیماد)، گفت: تحقیقات در تمام دنیا عاملی مهم در افزایش توان ملی و تاب آوری اقتصادی محسوب می شود.

وزیر بهداشت افزود: براساس گزارش، NSF (بنیاد ملی علوم آمریکا)، در طی سال های اخیر، کشور چین در حوزه تحقیقات پیشرفت خوبی داشته و علت این پیشرفت، آن است که چینی ها در شرایط سخت اقتصادی شان، بر طرح های پژوهشی سرمایه گذاری کرده اند، یعنی کشورهای هوشمند در شرایط سخت و مشکلات عدیده اقتصادی، بودجه پِژوهش را افزایش داده اند.

وی گفت: درحال حاضر، سه چهارم بودجه پژوهشی دنیا، توسط ۸ کشور تامین می شود؛ آمریکا، چین، کره جنوبی، هند و چند کشور اروپایی از جمله فرانسه و انگلیس، از جمله این کشورها هستند. در سال گذشته، چین ۳۲ درصد، کره جنوبی ۱۸ درصد و آمریکا نیز ۹ درصد بودجه های پژوهشی خود را افزایش داده اند.

نمکی افزود: بودجه پژوهشی آمریکا بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵، سالانه به ۵۰۰ میلیارد دلار رسیده که دو سوم آن را بخش خصوصی تقبل کرده است.

وزیر بهداشت با بیان اینکه صرف بودجه در بخش پژوهش، سرمایه گذاری محسوب می شود، تصریح کرد: تئودور شولتز در سال ۱۹۶۰رییس انجمن اقتصاد آمریکا بود، به گفته وی، «پولی که کشورها در حوزه آموزش و پرورش صرف می کنند، سرمایه گذاری است، هزینه نیست، اما به شرط آن که چندسال بعد بتوان این سرمایه گذاری را در اقتصاد ملی کشور ازریابی کرد».

نمکی با بیان اینکه تعیین اولویت های پژوهشی ضروری است، عنوان کرد: قبل از تعیین اولویت ها، باید تخلف و فساد را از بخش پژوهش دور کنیم.

وزیر بهداشت تاکید کرد: درست است که تولید مقالات علمی خوب بوده و در ارتقای رنکینگ ها موثر است، اما باید سعی شود که مقالات علمی به محصولات علمی تبدیل شود. یعنی زمانی که یک نوع از سرطان را در مراحل اولیه تشخیص دهیم؛ در اقتصاد ملی موثر خواهد بود.

نمکی تاکید کرد: در سال گذشته در سازمان برنامه و بودجه، سعی ما بر این بود که بودجه ۹۸ شرکت های دانش بنیان را ۷۰ درصد افزایش دهیم و در این خصوص پافشاری کردیم تا این اقدام انجام شود.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: برای کشوری مانند ایران که در حوزه تحقیقات علوم پزشکی در سطح بین المللی از رتبه ۲۰ به ۱۶ ارتقا پیدا می کند، باید بودجه های بیشتری صرف شود. بنابراین سعی ما بر حمایت بیشتر از حوزه تحقیقات و طرح های پژوهشی در حوزه علوم پزشکی است.