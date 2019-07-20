به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پورمحمدی روز شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، افزود: بحث اعتیاد جوانان به خصوص نوجوانان موضوعی است که باید بسیار به آن توجه داشت و نباید بگذاریم اعتیاد به سنین پایینتر برسد.
وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی یکی از پاکترین استانها در بحث اعتیاد به خصوص اعتیاد در سن پایین است، ادامه داد: موضوع اعتیاد زنان نیز بسیار مهم و خطرناک است و باید پیشگیریهای لازم در این خصوص انجام شود.
پورمحمدی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای پیشگیری از اعتیاد در استان اظهار داشت: میزان شیوع مصرف مواد مخدر در کشور ۵.۴ درصد و در آذربایجان شرقی ۱.۲ درصد است.
وی با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی به عنوان استان بدون معتاد متجاهر در کشور شناخته شده است، گفت: با اقداماتی که انجام شده اکنون علاوه بر معتادانی که توسط نیروی انتظامی دستگیر و در مرکز ماده ۱۶ نگهداری میشوند تعداد معتادان خود معرف به کمپهای ترک اعتیاد افزایش یافته است.
وی با تقدیر از تلاش شبانه روزی کارکنان گمرکات استان و نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی استان در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، افزود: به دلیل نبود سیستم کنترلی منظم برخی موارد قاچاق از مرزهای استان محتمل است.
پورمحمدی با بیان اینکه ۹۰ درصد ساختمان دستگاه ایکس ریل به اتمام رسیده است، ادامه داد: متأسفانه به دلیل تحریمها موفق به خرید قطعه مورد نیاز جهت نصب این دستگاه در مرز نشدهایم.
وی با اشاره به اینکه دشمنان قسم خورده نظام به دنبال ایجاد دل نگرانیهای روحی و روانی در بین مردم و همچنین افزایش آسیبهای اجتماعی در کشور ما هستند، گفت: ما بخاطر انسانیت در راه مبارزه با قاچاق مواد مخدر شهیدان بسیاری دادهایم و غربیها باید بدانند آثار تحریمها فقط مربوط به ایران نیست بلکه آثار و تبعات آن سایر کشورها را نیز شامل میشود.
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