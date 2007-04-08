سال گذشته بیش از 594 هزار پرونده قضائی مختومه شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز ، احمد سیاوش پور امروز در نشست شورای برنامه ریزی دادگستری استان فارس افزود: طی سال گذشته 23 هزار و 394 هزار پرونده از موجودی کل دادگستری استان کم شده است که این موضوع نقطه عطفی در عملکرد دادگستری استان فارس محسوب می شود.

وی ، اجرای احکام و رسیدن به نتیجه نهایی را از جمله محورهای اصلی و اولویت های کاری دستگاه قضائی استان دانست و تصریح کرد: این مهم در دستگاه قضائی طی سال جاری بیش از پیش مورد توجه و پیگیری قرار خواهد گرفت.

رئیس کل دادگستری استان فارس از انعقاد تفاهم نامه ای میان دانشگاه شیراز و دادگستری استان خبر داد و افزود: هدف از امضای این تفاهم نامه ارتقای سطح علمی قضات و کارکنان دادگستری و ایجاد ارتباط جهت اطلاع رسانی حقوقی و معاضدت قضائی و بررسی طرحها و لوایح است.