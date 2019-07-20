دو خرده فروش مواد مخدر در فارسان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، مسلم احمدی گفت: در اجرای طرح پاکسازی محلهای آلوده به مواد مخدر در شهر فارسان و در پی وصول خبری مبنی بر توزیع مواد مخدر توسط خرده فروشان مواد مخدر در فارسان، بلافاصله مأموران موضوع را به طور ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
وی ادامه داد: مأموران با انجام تحقیقات دقیق و تعقیب و مراقبت هدفمند، محلهای فعالیت و مخفیگاه این سوداگران مرگ را شناسایی و تحت نظر قرار دادند.
وی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه متهمان دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنان ۹۷ گرم شیشه و۲۶ گرم هروئین کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان فارسان با اشاره به معرفی متهم به مرجع قضائی تأکید کرد: مبارزه با قاچاق مواد مخدر با جدیت از سوی نیروی انتظامی دنبال میشود و شهروندان میتوانند هر گونه فعالیت قاچاقچیان را از طریق تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریتهای پلیسی گزارش کنند.
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