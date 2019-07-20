گروه جهادی ورزش وسلامت درمناطق محروم مازندران راه اندازی شد

سرهنگ کاظم غفارپور مسئول تربیت بدنی سپاه کربلا مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گروه جهادی فیزیولوژیست‌ها با همکاری افراد متخصص وفارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی در گرایش‌های مختلف ورزشی عضو بسیج ورزش سپاه کربلا مازندران با حضور در روستاهای محروم استان با هدف افزایش سطح آگاهی مردم و درمان رایگان بیماران دارای حرکات ناصحیح فیزیولوژی (ناهنجاری‌های اسکلتی و قامتی) حاضر می‌شوند.

سرهنگ کاظم غفارپور، با اشاره به اینکه این طرح نخست در مناطق محروم روستای " بلیران " از توابع بخش دشت سر آمل اجرا شد، افزود: داوطلبانی که دارای دکترای فیزیولوژی تربیت بدنی هستند یا دانشجوی رشته دکتری فیزیولوژی می‌باشند و معاونت تربیت‌بدنی سپاه کربلا مازندران تیم تخصصی تشکیل و مقرر شد این طرح در دیگر مناطق محروم استان پس از ارزیابی و شناسایی نواقص و برطرف کردن آن‌ها اجرا شود.

وی، خدمات ارائه شده در طرح پالایش سلامت در روستای بلیران را تشخیص رفتارهای حرکتی عنوان کرد و گفت: رفتارهای حرکتی و نواقص جسمی زنان و کودکان پس از تشخیص اگر نیاز به ارجاع به متخصص خاص یا ارتوپد باشد به مراکزی که در تعامل با جهاد سازندگی هستند معرفی می‌شود تا هزینه‌ای برای روستاییان نداشته باشد.

مسئول تربیت بدنی سپاه کربلا مازندران ادامه داد: ممکن است مشکل فیزیولوژی جسمی تنها با حرکات ورزشی خاص ترمیم شود در این صورت پزشکان و متخصصان با آموزش حرکات و تمرینات مناسب به نیازمندان کمک و اگر به تجهیزات پزشکی و ارتوپدی هم نیاز باشد فراهم خواهند کرد.

سرهنگ غفارپور، با اشاره به اینکه تنگناهای اقتصادی مردم در مناطق روستایی محروم را یکی از دلایل مهم ناهنجاری‌های وضعیتی و جسمی دانست و بیان کرد: در مناطق محروم به دلیل مشکلات فراوان اقتصادی اگر کودک در خانواده‌ای متولد شود که یا مطالعه ندارند و یا مشکلات اقتصادی گریبانگیر زندگی آن‌هاست به ظاهر و سلامت جسم و نحوه نشستن و راه رفتن کودک‌شان توجه ندارند و نیازی به پزشک در این زمینه احساس نمی‌کنند.

وی یادآور شد: با تشخیص و شناسایی به موقع حرکات ناصحیح بدنی، ستون فقرات، چاقی و لاغری بیش از حد و ناهنجاری‌های دیگر جسمی و پس از انجام آزمایشات مربوط به غربال‌گری به پزشک متخصص ارجاع و گاهی می‌توان این ناهنجاری‌های جسمی را با انجام یک ورزش اصلاح کرد و با ارائه راهکارهای تربیت بدنی و تمرین حرکت‌های اصلاحی به اصلاح فیزیکی جسم پرداخت.