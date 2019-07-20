۴۲۰۰ پروژه عمرانی در مازندران نیمه کاره است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان عصر شنبه در حاشیه بازدید از طرحهای عمرانی مرکز استان اعتبارات عمرانی استانی برای پروژههای اولویت دار هزینه شود، افزود: با محدودیت اعتباری موجود تخصیص اعتبار برای تمام پروژهها امکان پذیر نبوده و سازمان مدیریت در استان نیز مطابق با اولویتها برای تکمیل پروژهها بودجه اختصاص داده است.
نماینده عالی دولت در مازندران با اعلام اینکه حدود ۴ هزار و ۲۰۰ پروژه عمرانی نیمه کاره در استان وجود دارد، افزود: باید از بین این پروژهها، اعتبارات برای پروژههایی صرف شود که بیشترین اولویت را دارند.
رئیس شورای برنامه ریزی استان مازندران عنوان کرد: مدیران دستگاههای اجرایی ضمن صرفه جویی باید بودجهها را به سمتی ببرند که پروژههای نیمه تمام اولویت دار برای توسعه استانی تخصیص داده شود.
حسین زادگان همچنین با اشاره به میزبانی مازندران از اجلاسیه رؤسای رادیو و تلویزیونهای اکو، گفت: این اجلاسیه فرصتی مناسب برای معرفی جاذبههای گردشگری استان و فرصتهای سرمایه گذاری به کشورهای عضو اکو است.
وی افزود: بر اساس برنامه ریزی؛ این اجلاسیه در رامسر برگزار میشود و باید تمام دستگاهها برای برگزاری این رویداد مهم فرهنگی و بین المللی همکاری کنند.
استاندار مازندران گفت: از این پس جشنوارهها و رویدادهای بین المللی مطابق با ظرفیتهای شهرستانی در این مناطق برگزار خواهد شد.
استاندار مازندران با اشاره به طولانی شدن روند تکمیل پارک موزه دفاع مقدس، گفت: این پروژه مربوط به بهترین دوران تاریخ انقلاب است، این پروژه چند منظوره است و همه استانها شروع کردند و به تناسب سایر استانها تا حدودی تأخیر داریم و انتظار داریم که سازمان برنامه کمک بیشتری به این پروژه داشته باشد.
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