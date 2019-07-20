به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور عصر امروز به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری با اشاره به اینکه نقشه مهندسی فرهنگی کشور پس از بررسی در ۳۳ جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، اهمیت این سند را مورد تاکید قرار داد و گفت: مقام معظم رهبری نیز نسبت به اجرای این سند تاکید دارند و لازم است با پیگیری مجدانه ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور را به ستادی کارآمد تبدیل کنیم.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه پیشبرد اهداف و برنامه های فرهنگی نیازمند وفاق ملی، مشارکت مردم و اجماع اندیشمندان و نخبگان فرهنگی کشور است، تصریح کرد: با توجه به تلاش بیگانگان برای غلبه فرهنگی بر جامعه و نسل جوان کشور، نیازمند آن هستیم که با مشارکت نخبگان فرهنگی، اجتماعی و دینی، برنامه ریزی دقیقی برای اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور انجام دهیم.

جهانگیری با تاکید بر اینکه پیشبرد برنامه های فرهنگی به صورت دستوری نتایج موفقی در بر نخواهد داشت، تصریح کرد: ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور به دنبال اجرای برنامه های فرهنگی از طریق دستوری نیست بلکه در حقیقت حمایت از برنامه های فرهنگی کشور را با اتکاء به نقش آحاد جامعه دنبال می کند.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر ضرورت استفاده از نظرات و دیدگاههای نخبگان و صاحبنظران فرهنگی کشور در روزآمدسازی نقشه مهندسی فرهنگی کشور، از دبیرخانه ستاد خواست جزئیات این سند به طور کامل در اختیار همه صاحبنظران و جامعه قرار گیرد تا نظرات و نقدهای سازنده آنان بتواند به روزآمدسازی هرچه بهتر این سند کمک کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه لازمه تصویب طرح ها و پروژه های کلان کشور، برخورداری از پیوست اقتصادی و زیست محیطی است، افزود: لازم است دبیرخانه ستاد ویژگی های مورد نظر خود برای پیوست فرهنگی طرح های کلان را با سازمان برنامه و بودجه مطرح کند تا از این به بعد پیوست فرهنگی نیز در طرح های کلان کشور مد نظر قرار گیرد.

جهانگیری خاطرنشان کرد: رصد تغییر و تحولات فرهنگی و اجتماعی کشور را از جمله وظایف ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور برشمرد و اظهار داشت: اجرای این برنامه نیازمند کارگروهی ذیل دبیرخانه ستاد است تا به صورت مستمر تغییرات و تحولات فرهنگی و اجتماعی در کشور را رصد و نتایج آن را گزارش دهد.

معاون اول رییس جمهور مهمترین وظیفه ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور را تقسیم کار ملی و ایجاد هماهنگی برای اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور در سطح ملی و استانی دانست و خاطرنشان کرد: دبیرخانه ستاد با مشارکت دستگاه هایی نظیر وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه که نقش موثری در برنامه های ملی دارند، می تواند ضمن جلوگیری از موازی کاری، زمینه مشارکت هرچه بیشتر استانداران و مردم سراسر کشور را در پیشبرد برنامه های ستاد فراهم کنند.

در این جلسه که وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، رییس دانشگاه آزاد اسلامی، رییس شورای سیاست گذاری فرهنگی بین المللی نیز حضور داشتند، دکتر عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارشی از روند تدوین پیش نویس نقشه مهندسی فرهنگی در بیش از ۱۵۰ جلسه شورای مهندسی فرهنگی و بررسی و تصویب این سند در ۳۳ جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرد و گفت: این سند منطبق بر اصول و ارزش های اسلام، آرمان های انقلاب اسلامی، رهنمود های امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری و اسناد فرادستی مرتبط تدوین شده است.

عاملی با بیان اینکه ریشه همه مسائل جدید به حوزه فرهنگ باز می گردد و ریشه همه راه حل ها، موفقیت ها و تعالی جامعه به حوزه فرهنگ مرتبط می شود، افزود: تدوین پیش نویس این سند با مشارکت صاحبنظران، مراکز علمی و نهادها و دستگاه های مرتبط و نیز مشارکت فعال و همه جانبه نهادها و مراکز علمی- پژوهشی، محققان و اندیشمندان و کارشناسان حوزه و دانشگاه و دستگاههای اجرایی و فرهنگی ذی ربط تهیه و تنظیم شده است.

وی گزارشی از جزئیات و فصل های نقشه مهندسی فرهنگی کشور ارائه کرد و گفت: این نقشه دارای هفت فصل مشتمل بر کلیات، مبانی، ارزش ها و اصول، چشم انداز فرهنگی، اهداف فرهنگی، اولویت های فرهنگی، راهبردها و اقدامات و چارچوب نهادی نظام فرهنگی کشور است که علاوه بر مشارکت فعال صاحبنظران و نخبگان کشور، بالغ بر ۳۰۰ نفر از محققان و کارشناسان در تهیه و تدوین این سند به صورت مستقیم و مستمر و بیش از ۲هزار نفر نیز به صورت غیرمستقیم و بخشی مشارکت و همکاری داشته اند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه دانش یکپارچه که مبنای مدیریت یکپارچه جامعه است، در شرایطی ضرورت پیدا می کند که عوامل دخالت کننده در یک امر متکثر شود تصریح کرد: مدیریت فرهنگی نیز از اموری است که عوامل و متغیرهای گسترده ای بر آن اثر می گذارند که در درجه اول فهم متغیر ها و فرامتغیرها و در درجه بعدی برنامه ریزی منسجم و کارآمد در این مسیر اهمیت راهبردی دارد.

وی ادامه داد: مهندسی فرهنگی، نگاهی است میان رشته ای به فرهنگ که از ظرفیت نگاه مهندسی و محاسباتی به نظام فرهنگی بهره می گیرد و تلاشی برای فراهم آوردن زیرساخت های فرهنگی متناسب با جامعه اسلامی و تقویت خدمات فرهنگی به جامعه مسلمان و انقلابی ایران است.

در این جلسه پس از گزارش دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تبیین سند نقشه مهندسی کشور، اعضای حاضر به بحث و تبادل نظر در خصوص راهکارهای اجرای هرچه بهتر این سند پرداختند و آیین نامه داخلی ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور نیز به تصویب رسید.

در این نشست همچنین مقرر شد موضوع تقسیم کار ملی و استانی توسط کارگروهی ذیل دبیرخانه ستاد با عضویت وزارتخانه های کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان برنامه و بودجه دنبال شود.

نظرخواهی از نخبگان و صاحبنظران کشور برای روزآمدسازی نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نیز هماهنگی با وزارت خانه های نفت و صنعت، معدن و تجارت برای تدوین پیوست فرهنگی در اجرای طرح های کلان کشور از دیگر مصوبات این جلسه بود.