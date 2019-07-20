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۲۹ تیر ۱۳۹۸، ۱۹:۲۵

عملیات موفق ارتش و کمیته های مردمی یمن ضد نظامیان سعودی در نجران

عملیات موفق ارتش و کمیته های مردمی یمن ضد نظامیان سعودی در نجران

منابع یمنی از عملیات موفق ارتش و کمیته های مردمی این کشور علیه نظامیان سعودی در نجران خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع یمنی از عملیات موفق ارتش و کمیته های مردمی این کشور علیه نظامیان سعودی در نجران خبر دادند.

یک منبع نظامی یمنی گفت: ارتش و کمیته های مردمی یمن عملیاتی موفق در نجران علیه نظامیان سعودی انجام دادند و در منطقه مربع الحماد در نجران خودرو حامل مزدوران سعودی را منهدم کردند که بر اثر آن تلفات و خسارات سنگینی به نظامیان سعودی وارد شد.

این منبع همچنین از انهدام خودرو حامل نظامیان سعودی در البقع در نجران به دست ارتش و کمیته های مردمی یمن و کشته و زخمی شدن شماری از نظامیان سعودی خبر داد.

کد مطلب 4671590

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