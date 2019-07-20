هماهنگی کامل سه قوه برای برگزاری انتخابات وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید آرش حسینی میلانی نایب رییس ستاد هماهنگی شورایاری ها با حضور در جمع اصحاب رسانه از نحوه برگزاری انتخابات و نیز تبلیغات پنجمین دوره شورایاری ها سخن گفت.

میلانی در ابتدای سخنان خود به تشریح آمار و ارقام ثبت نام کنندگان پرداخت و گفت: هفته تبلیغات شورایاری‌ها آغاز شده و ما همه توان خود را در جهت افزایش مشارکت مردم تهران به کار خواهیم گرفت تا در ۳۵۲ محله شهر تهران جمعه آینده با حضور پرشور مردم این انتخابات برگزار شود.



وی با اشاره به اینکه حدود ۱۲ هزار نفر واجد شرایط به عنوان کاندیدا صلاحیتشان در این انتخابات احراز شده است اظهار کرد: تنها ۹۸ نفر یعنی زیر صد نفر در این انتخابات صلاحیتشان احراز نشده است. در حقیقت شورا و شهرداری با رویکرد حداقل عدم احراز صلاحیت این انتخابات را برگزار خواهند کرد.



میلانی در خصوص ترکیب شغلی افراد ثبت نام کننده در این انتخابات گفت: ۲۳ درصد اصناف، ۴ درصد خانم‌های خانه دار، ۱۰ درصد فعالان حوزه مسکن، ۲ درصد دانشجو، ۱۵ درصد کارمند دولت، ۵ درصد وکلا، ۵ درصد پزشکان و دو درصد کارمندان شهرداری تهران بوده‌اند. میلانی در ادامه پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود.



میلانی در ابتدا و در پاسخ به این سوال که آیا احتمال ورود سازمان بازرسی کل کشور در خصوص منع برگزاری انتخابات هست یا خیر گفت: بحث در این خصوص منوط به تصمیم سران سه قوه شده و خوشبختانه این موافقت اخذ شده است و لذا هماهنگی کامل در سه قوه جهت برگزاری انتخابات وجود دارد.

میلانی همچنین در خصوص احتمال برگزار نشدن انتخابات در برخی محلات گفت: تنها در دو محله قصر فیروزه و زینبیه ظرفیت کاندیداها به حد نصاب نرسیده که انتخابات در این دو محله برگزار نمی‌شود و در بازه زمانی دو ماه دیگر انتخابات این محلات برگزار خواهد شد.

نایب رییس ستاد هماهنگی شورایاری ها همچنین در خصوص نحوه تبلیغات کاندیداهای شورایاری ها گفت: انضباط شهری در تبلیغات این انتخابات رعایت شده و تنها در معابری که سازمان زیباسازی تعیین کرده، باید تبلیغات انجام شود. بی تردید مقررات حاکم بر کشور برای تبلیغات شورایاری‌ها هم در فضای مجازی و هم در معابر باید به صورت جدی مورد توجه باشد.



وی ادامه داد: تبلیغات نباید موجب آلودگی های محیطی شود و همچنین کاندیداها نباید نسبت به رقبای خود تهمت و یا افترای نسبت دهند.



نایب رییس ستاد شورایاریها ادامه داد: در سراهای محلات نیز محل هایی پیش بینی شده که به صورت مساوی افراد تبلیغ کنند.



میلانی در ادامه سخنان خود در خصوص اینکه آیا در تایید صلاحیت کاندیداها کیفیت فدای کمیت شده یا نه گفت: کاندیداهای شورایاری ها در دو سطح هیات نظارت منطقه‌ای و هیات اجرای منطقه کنترل و بررسی شده اند و در نهایت هیات نظارت مرکزی نیز به بررسی صلاحیت کاندیداها پرداخته یعنی کنترل‌ها در سه لایه صورت گرفته به این ترتیب ۱۲ هزار احراز صلاحیت شدند و تنها ۹۸ نفر نیز رد صلاحیت شدند.



میلانی همچنین در خصوص برخورد با تخلفات از جمله خرید و فروش رای گفت: انتخابات شورایاری‌ها الکترونیکی برگزار می‌شود و احتمال خرید و فروش رای در آن بسیار پایین می‌آید. در واقع، تلاش کردیم با الکترونیکی کردن رای گیری احتمال تخلفات را به حداقل برسانیم.



میلانی در ادامه افزود: تشکیلات شورایاری ذیل تشکیلات شورای شهر است و لذا منبع اصلی برای طراحی سیستم انتخاباتی شورایاری ها همان قانون انتخابات شوراها است پس اگر تخلفی روی دهد بر اساس قانون شوراها برخورد خواهد شد.



نایب رییس ستاد هماهنگی شورایاری ها همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر مشارکت ۷۰ درصدی احزاب در این انتخابات گفت: اگر در این انتخابات حضور احزاب به ۷۰ درصد از میان ۱۲ هزار داوطلب رسیده باشد قطعاً تحول بزرگی در ضریب نفود احزاب اتفاق افتاده اما اطلاعی که ما داریم حاکی از این است که یکی از احزاب حداکثر ۲۰۰ نفر از اعضای خود را متقاعد کرده که در این انتخابات ثبت نام کنند. قطعاً در نتیجه برگزاری این انتخابات این موضوع مشخص خواهد شد.



وی در خصوص هزینه انتخابات شورایاری نیز گفت: آنچه که شورا در سال ۹۷ برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها مشخص کرده، شش میلیارد تومان است که بر مبنای شفافیت شورا این رقم اعلام شده است. در بودجه سال ۹۸ به صورت مستقیم رقمی برای برگزاری این انتخابات در نظر گرفته نشده اما اگر در جریان برگزاری این انتخابات مشخص شود که هزینه بیشتری شده است باید در مورد آن تصمیم‌گیری شود.



وی همچنین در خصوص تاثیر این انتخابات در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز گفت: معتمدین محلات و فعالان محلی و برخی مشاغل علاقه مندی محله ای دارند و به میدان آمدند تا برای بهبود محله حرکتی انجام دهند همین نفس حضور مردم نشانه خوبی است که شهر زنده است. این خود یک دستاورد بزرگ است. لذا از این منظر باید تاثیر گذاری انتخابات شورایاری مورد توجه قرار گیرد.



میلانی در ادامه در خصوص شرکت کارمندان شهرداری در انتخابات شورایاری ها گفت: کارمندان شهرداری در منطقه‌ای که مشغول به کار هستند، نباید کاندیدا شوند اما می‌توانند در سایر مناطق در این انتخابات کاندیدا شوند. در حقیقت کارمندانی که تنها در شهرداری‌های مناطق حضور دارند نباید در همان منطقه کاندیدا شوند.



وی در ادامه افزود: حضور در انتخابات به عنوان کاندیدا برای کارمندانی که در سایر شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران حضور دارند در این انتخابات بلامانع است.



میلانی همچنین در خصوص وجود صندوق های سیار در این انتخابات گفت: در این انتخابات صندوق سیار وجود ندارد. قرار است در چند بیمارستان صندق اخذ رای مستقر شود اما باید این خبر را بدهم که دو صندوق یکی در کلیسایی در منطقه ۳ که محله مسکونی ارامنه است و صندوقی دیگری در مدرسه‌ای در خیابان سی تیر که برای هموطنان زرتشتی است، مستقر خواهد شد.



نایب رییس ستاد شورایاری ها همچنین افزود: انتخابات شورایاری ها زیر نظر وزارت کشور برگزار می شود و در سطح عملیاتی فرمانداری ناظرین خود را دارد و روسای شعب نیز با تایید فرمانداری مشخص شده‌اند. در حقیقت هماهنگی در سطح راهبردی با فرمانداری تهران ایجاد شده است که فرمانداری خود زیر مجموعه وزارت کشور است.



در این جلسه همچنین حمید طحایی دبیر ستاد اجرایی پنجمین دوره انتخابات شورایاری ها به تشریح نحوه اخذ رای و تعداد شعب پرداخت و گفت :۱۷۰۴ شعبه اخذ رأی در ۳۵۲ محله تهران برای این انتخابات در نظر گرفته شده و تعداد صندوق‌ها به دلیل اینکه انتخابات مکانیزه و الکترونیکی برگزار می‌شود بیشتر از زمان‌هایی است که صندوق‌ها دستی بوده است.



وی افزود: حدود ۸۱۰۰ صندوق در سطح شعب پیش‌بینی شده و اگر بیشتر از این نیاز باشد تمهیدات لازم را داریم.



طحایی ادامه داد: افرادی که برای شرکت در انتخابات وارد شعب می‌شوند همراه داشتن کارت شناسایی برای آنها ضروری است چرا که دستگاه احراز هویت به شبکه ثبت احوال متصل بوده و سن افراد از این طریق کنترل و از رأی مجدد نیز جلوگیری می‌شود همچنین مانع از این خواهیم شد که احیاناً کسی بخواهد با کارت ملی فرد غیرزنده در انتخابات شرکت کند.



دبیر ستاد اجرایی پنجمین دوره انتخابات شورایاری گفت: بعد از احراز هویت شبیه صندوق‌های قدیم کارت تعرفه ارائه می‌شود که زمانی که دستگاه فعال شد ۹ نفر کد انتخاباتی آنها وارد و پس از تأیید توسط فرد رأی‌گیری آن انجام می‌گیرد.



وی بیان داشت: داخل دستگاه اسامی کاندیدها که افراد رأی داده باشند چاپ می‌شود و به صندوق می‌افتد بنابراین فقط کارت تعرفه دست مراجعه‌کننده است. بعد از انتخابات و اتمام ساعت رأی با کد رمز توسط صندوق‌دار اطلاعات اخذ شده و به حوزه در نظر گرفته شده برای جمع‌بندی ارسال می‌شود.

دبیر ستاد اجرایی پنجمین دوره انتخابات شورایاری ادامه داد: کاندیداها در زمینه تبلیغات مجاز به چاپ بنر نیستند و عکس‌های آنها حداکثر باید در اندازه ۶۰ در ۷۰ باشد و در تبلیغات آنها زندگی و مشخصات فردی‌شان ارائه شده باشد.

وی تصریح کرد: نصب عکس و برچسب کاندیداها باید با ملاحظات انجام گیرد و همچون سایر انتخابات امکان الصاق آن به دیوار ادارات و صندوق پست و … ممنوع است ولی مغازه‌دارها می‌توانند اسامی کاندیداها و یا لیست آنها را به مردم معرفی و پشت شیشه مغازه درج کنند بنابراین شبیه سایر انتخابات تبلیغات در نظر گرفته شده و جزئیات آن به مناطق ابلاغ شده است.



طحایی عنوان کرد: بر اساس اساسنامه انتخابات شورایاری‌ها این اختیار به ثبت‌نام‌کنندگان داده شده که در زمینه صلاحیت خود، خوداظهاری کنند، این مسأله در سایر انتخابات به این صورت نبوده و برای کوتاهی مسیر این اقدام در نظر گرفته شد.

وی بیان داشت: کسانی که رد صلاحیت شده‌اند بنا به نظر نهادها بوده که ما از آنها استعلام پس از خوداظهاری گرفته و ثبت‌احوال، دادگستری، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات شامل استعلام بوده است.



دبیر ستاد اجرایی پنجمین دوره انتخابات شورایاری گفت: اگر کاندیداها عمل خلاف در زمینه تبلیغات انجام دهند گزارش آن به هیأت نظارت اعلام می‌شود و این هیأت می‌تواند برخورد لازم را انجام دهد.



طحایی گفت: زمان برگزاری انتخابات از ۸ صبح ۴ مرداد است که تا ۸ ساعت ادامه دارد و در صورت نیاز و تأیید هیأت اجرایی و نظارت ۴ ساعت (۲ مهلت ۲ ساعته) تمدید خواهد شد.

وی گفت: آرای صندوق به سایت اصلی منتقل و آنلاین و در انظار رسانه‌ها شمارش آرا حوزه به حوزه می‌تواند انجام گیرد و آرای اولیه چند ساعت پس از بسته شدن صندوق‌ها اعلام می‌شود و بعد از شمارش و اعلام آرا سه روز کاندیداها فرصت شکایت و اعتراض دارند تا هیأت نظارت بررسی‌های لازم را انجام دهد.

دبیر ستاد اجرایی پنجمین دوره انتخابات شورایاری در مورد آدرس شعب انتخاباتی، گفت: همه شعبه هایی که در چهار دوره گذشته برای انتخابات در نظر گرفته شده در این دوره نیز پیش‌بینی شده است البته این به غیر از مناطقی بوده که محل آنها جابه‌جا شده همچنین قرار است بنری در مناطق شهرداری نصب و آدرس شعب انتخاباتی از طریق آن اعلام تا اهالی رسانه در جریان انتخابات قرار گیرند.طحایی افزود: همچنین سایت ثبت‌نام شورایاری‌ها به زودی محلی برای ارائه آدرس محل شعب انتخاباتی خواهد شد و احتمالاً سامانه تلفنی نیز به این منظور اختصاص می‌یابد.



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