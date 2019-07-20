شریفی: جوانان ایران به دنبال رفتن روی سکوی جهانی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی شریفی پس از پیروزی تیم والیبال جوانان ایران مقابل چک و صعود به مرحله بعدی رقابت های والیبال جوانان جهان اظهار داشت: بازی خوبی بود اما آنطور که باید نتوانستیم بازی کنیم. با این وجود از این که توانستیم چک را شکست دهیم و به مرحله بعدی راه پیدا کنیم خوشحالم.

وی ادامه داد: اگر این بازی را می باختیم نمی توانستیم به جمع ۸ تیم پایانی برسیم. امروز چک خیلی خوب بازی کرد. این تیم هم شرایطی مشابه شرایط ما داشت و بازیکنان این تیم می خواستند به هر نحوی که شده مقابل ایران پیروز شوند.

دریافت کننده تیم ایران در مورد عملکرد خودش در بازی با چک تصریح کرد: هم من و هم سایر بازیکنان خوب بازی کردیم و با آنالیز مربیان این بازی را پیروز شدیم.

شریفی در پایان خاطرنشان کرد: ما آمده بودیم که چک را شکست دهیم چون برای رفتن روی سکو به بحرین آمده ایم. مرحله بعدی سخت تر است و امیدوارم در آن مرحله هم موفق باشیم.