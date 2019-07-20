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۲۹ تیر ۱۳۹۸، ۱۹:۳۲

والیبال قهرمانی جهان - بحرین

شریفی: جوانان ایران به دنبال رفتن روی سکوی جهانی هستند

شریفی: جوانان ایران به دنبال رفتن روی سکوی جهانی هستند

بازیکن تیم والیبال جوانان ایران ابراز امیدواری کرد این تیم روی یکی از سکوهای برتر مسابقات قهرمانی جهان قرار بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی شریفی پس از پیروزی تیم والیبال جوانان ایران مقابل چک و صعود به مرحله بعدی رقابت های والیبال جوانان جهان اظهار داشت: بازی خوبی بود اما آنطور که باید نتوانستیم بازی کنیم. با این وجود از این که توانستیم چک را شکست دهیم و به مرحله بعدی راه پیدا کنیم خوشحالم.

وی ادامه داد: اگر این بازی را می باختیم نمی توانستیم به جمع ۸ تیم پایانی برسیم. امروز چک خیلی خوب بازی کرد. این تیم هم شرایطی مشابه شرایط ما داشت و بازیکنان این تیم می خواستند به هر نحوی که شده مقابل ایران پیروز شوند.

دریافت کننده تیم ایران در مورد عملکرد خودش در بازی با چک تصریح کرد: هم من و هم سایر بازیکنان خوب بازی کردیم و با آنالیز مربیان این بازی را پیروز شدیم.

شریفی در پایان خاطرنشان کرد: ما آمده بودیم که چک را شکست دهیم چون برای رفتن روی سکو به بحرین آمده ایم. مرحله بعدی سخت تر است و امیدوارم در آن مرحله هم موفق باشیم.

کد مطلب 4671603

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