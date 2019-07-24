محمد نوازی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص شرایط آبی پوشان برای حضور در فصل جدید رقابت های لیگ برتر گفت: وضعیت استقلال تقریباً خوب است. آنها یک اردو را در ترکیه برگزار کردند که تقریباً با اکثر بازیکنان این اردو انجام شد. فکر می کنم استراماچونی از اردوی ۱۰ روزه راضی باشد زیرا توانست در یک فضای کاملاً آرام، بازیکنان را در اختیار داشته و تمرینات آمادگی جسمانی و هماهنگی های تاکتیکی را انجام دهد.

وی تاکید کرد: قرار است این تیم در تهران همزمان با پیگیری تمریناتش، دو بازی دوستانه را هم در دستورکارش قرار دهد تا با آمادگی کامل منتظر شروع لیگ باشد.

مدافع پیشین استقلال با انتقاد از خروجی های زیاد آبی پوشان در فصل نقل و انتقالات گفت: متاسفانه در استقلال جابجایی زیادی صورت گرفت. نفرات زیادی از استقلال جدا شدند که متاسفانه نبود آنها به طور حتم به آبی پوشان لطمه خواهد زد. درست است که چند بازیکن خوب به جمع استقلال اضافه شده اند اما آنها باید مراقب باشند وارد حاشیه ها نشده، بدانند کجا و به چه تیمی آمده و چه پیراهنی را بر تن کرده اند.

این ملی پوش پیشین فوتبال تاکید کرد: بازیکنانی که به تازگی به استقلال آمده اند باید تمام تمرکز خود را برای حضور موفق در استقلال بگذارند و اجازه ندهند برخی حاشیه ها خللی در روند موفقیت آنها ایجاد کند.

نوازی با بیان اینکه استقلال در مجموع در نقل و انتقالات عملکرد خوبی نداشت، ادامه داد: متاسفانه بدون برنامه بودیم. قبل از اینکه سرمربی انتخاب شود چند بازیکن به استقلال پیوستند و این کار را برای سرمربی سخت می کند زیرا نفرات با نظر خود او جذب نمی شوند اما حالا که یارگیری کرده ایم بازیکنان باید تنها فکرشان این باشد که بتوانند استقلال را به موفقیت برسانند. تا شروع لیگ زمان زیادی باقی نمانده و استقلال می تواند چند بازیکن دیگر را هم بر اساس توانایی های مالی اش به خدمت بگیرد تا بتوانیم شروعی پرقدرت در لیگ داشته باشیم.

مدافع پیشین استقلال در پاسخ به این پرسش که «برخی کارشناسان می گویند در استقلال ستاره وجود ندارد؟»، تصریح کرد: مدتهاست که فوتبال ما دیگر ستاره ندارد. تنها ستاره های فوتبال بازیکنانی چون رونالدو، زیدان، مارادونا و بکام بوده اند. در فوتبال ما هم دیگر بازیکنانی چون علی دایی، کریمی، منصوریان، بختیاری زاده، مهدوی کیا، برومند، عابدزاده و هاشمی نسب ستاره بودند که دیگر مدتهاست همانند آنها را ندیده ایم.

وی افزود: نسل عوض شده و سال به سال تغییر پیدا می کند. یکی از مشکلات بزرگ فوتبال ما که در آن ستاره نیست عدم اهمیت به فوتبال پایه است. این مسئله باعث می شود در فوتبال ما ستاره سوزی شود. در مجموع باید بگویم زمانی که ستاره ها در فوتبال زیاد بودند پول وجود نداشت و حالا که پول هست ستاره ای در فوتبال ما نیست.

مدافع پیشین استقلال در مورد حضور یک مهاجم غول پیکر بنام شیخ دیاباته در ترکیب این تیم گفت: شناخت خوبی از این بازیکن ندارم و تنهاچندین بار فیلم های کوتاه از این بازیکن دیده ام اما امیدوارم او بتواند گلزنی بزرگ برای استقلال باشد. این روزها تعریف کردن از او منطقی نیست و تا زمانی که او را در زمین چمن نبینیم نمی توانیم راجع به او صحبت کنیم. همانطور که تیام وقتی آمد هیچکس او را نمی شناخت اما یکی از خریدهای خوب استقلال شد. درست برعکس پروپئیچ که با سر و صدا به فوتبال ما آمد، عملکرد ضعیفی داشت و می رفت تا استقلال را دچار محرومیت کند. روزی که پاتوسی به فوتبال ایران آمد همه از او انتقاد کردند اما زمانی که از استقلال می رفت همه دوست داشتند این بازیکن بماند. بنابراین برای خرید بازیکن های خارجی باید دقت لازم صورت بگیرد.

محمد نوازی در پایان خاطرنشان کرد: هواداران استقلال مدتها است که تیمشان به قهرمانی دست پیدا نکرده و انتظار آنها از کادر فنی و بازیکنان به حق است. امیدوارم تیم استقلال با حمایت هوادارانش در لیگ نوزدهم به قهرمانی برسد.