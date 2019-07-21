کارگاه یک روزه بازیگری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر زیبایی نژاد مدرس بازیگری، هدایت این کارگاه را که پیش از ظهر یکشنبه برگزار شد، برعهده داشت و اعضا را با اصول اولیه بازیگری چون بدن، حس، تمرکز و بیان آشنا کرد.
اعضا در کارگاه فرایند محور بازیگری تواناییهای خود را محک زدند و با تمرینهای گروهی توانستند درک بهتری نسبت به هنر بازیگری تئاتر داشته باشند. این کارگاه ۴ ساعته در کنار تمرینهای عملی، چگونه اندیشیدن را به اعضا آموزش داد تا متوجه این نکته بسیار مهم باشند که زیر بنای هر هنری اندیشیدن و تفکر است که با تلاش و برنامهریزی به نتیجه میرسد.
زیبایی نژاد با تأکید بر جایگاه کانون در رشد فکری جامعه، گفت: کودکان و نوجوانان سرمایههای کشور هستند و کانون بستر مناسبی برای پرورش آنها ست. به گفته او کانون میتواند در آموزش هنر بازیگری که هنر اندیشههاست جایگاه ویژهای داشته باشد.
معاون فرهنگی کانون فارس هم با حضور در این کارگاه خلاقیت، عاطفه و احساس را وجه مشترک همه هنرها دانست و گفت: انجمن نمایش کانون فارس یکی از انجمنهای فعال و مهم است که مدتی است فعالیت خود را آغاز کرده و در آن استعدادهای اعضای نوجوان را پرورش میدهد.
سعیدرضاکامرانی افزود: اگر بپذیریم که هنر به هفت دسته تقسیم میشود، بیتردید هنرهای نمایشی یکی از طبقات را به خوداختصاص میدهد که یکی از وجوه مشترک بین همه هنرهاست.
معاون فرهنگی کانون فارس در ادامه گفت: نمایش یکی از هنرهای فاخر است که با بهره گیری از دیگر هنرها همچون: موسیقی، معماری، طراحی، ادبیات، فن سخنوری و بسیاری از هنرهای دیگر به فراخور مورد استفاده قرار میگیرد و گاهی تأثیرات شگرفی را بر مخاطب میگذارد که کمتر هنری از این توانمندی برخوردار است.
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