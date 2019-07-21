اجلاس معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، این اجلاس امروز یکشنبه ۳۰ تیرماه با حضور دکتر سیما سادات لاری؛ معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و بیش از ۶۴ معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت، در دانشگاه علوم پزشکی ایران آغاز به کار کرد.
دکتر سیما سادات لاری؛ معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با تقدیر از تلاشهای مثمر ثمر دکتر فراهانی معاون پیشین فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت گفت: تلاشهای پنج ساله دکتر فراهانی در طول سالهای گذشته بسیار چشمگیر بوده است و به خوبی توانسته است موفقیتهای بسیار خوبی را در حوزه فرهنگی در فضای دانشگاهی علوم پزشکی ایجاد کند.
لاری صداقت و زحمات خالصانه دکتر فراهانی را عاملی بر موفقیت وی در مسیر کاری پیش رو در حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت دانست و بیان داشت: دکتر فراهانی در همین مدت یک ماهه مشورتها و همراهیهای بسیار خوبی در مسیر انتقال تجربه و کمک به هر چه بهتر منتقل شدن این مسؤولیت داشته که این حرکت بسیار ارزشمند است.
وی افزود: این موضوع نشان میدهد که همه ما میدانیم این جایگاه میراث رنجها و تلاشهای افراد بسیار بزرگی است که اکنون این امانت به ما سپرده شده است و باید تلاش کنیم تا نتیجه زحمات کشیده شده در این مسیر را به خوبی پیش ببریم.
در ادامه این جلسه دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت درباره مشکلات و دغدغههای معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور سخن گفت.
آشنایی با نظامات بودجه ریزی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور و عقد تفاهم نامه بین معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی و توانبخشی کشور از جمله دیگر برنامههای پانزدهمین اجلاس معاونان فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت است.
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