مجموعه ای از دستنوشته های قرآنی در یمن کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، مجموعه ای از قرآنهای خطی که درون کیسه ای قرار داشتند، در داخل مسجد جامع صنعا پایتخت یمن هنگام انجام نظافت دوره ای کشف شدند.

این قرآن دستنوشته که به خط کوفی است و به اوایل عصر اسلامی باز می گردد، در بالای دیوار مسجد جامع صنعا در یمن کشف شده و از خطر سرقت مصون مانده است .





عبدالحکیم سیاغی مدیر اجرایی طرح ترمیم این مجموعه نفیس و با اهمیت اظهار داشت: زمانی این کیسه کشف شد که یکی از کارگران مشغول تمیز کردن مسجد بود، برجستگی دیوار توجه او را جلب می کند و با کنجاوی پی برد که کیسه ای بالای یکی از دیوارهای مسجد قرار دارد که دیدیم این کیسه پر از برگهای قرآن به خط کوفی است .

این کیسه بدون هیچگونه صدمه از دیوار خارج و سپس به کتابخانه مسجد وابسته به وزارت اوقاف ارائه شد تا ضمن بررسی مورد ترمیم قرار گیرد.