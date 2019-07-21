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۳۰ تیر ۱۳۹۸، ۱۷:۲۳

هماهنگ کننده تیم پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

اعضای یک بیمار مرگ مغزی در چهارمحال و بختیاری اهدا شد

اعضای یک بیمار مرگ مغزی در چهارمحال و بختیاری اهدا شد

شهرکرد- هماهنگ کننده تیم پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: اعضای یک بیمار مرگ مغزی در چهارمحال و بختیاری به بیماران نیازمند اهدا شد.

زهرا سیاح در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اعضای یک بیمار مرگ مغزی در چهارمحال و بختیاری به بیماران نیازمند اهدا شد، اظهار داشت: سید محمدنبی نمازی ۳۷ ساله دچار مرگ مغزی شده بود که با رضایت خانواده این بیمار، اعضای این بیمار مرگ مغزی به چهار بیمار نیازمند اهدا شد.

وی عنوان کرد: این مرد ۳۷ ساله اهل استان کهگیلویه و بویر احمد بوده است که در استان مشغول به کار بوده است.

وی بیان کرد: این مرد ۳۷ ساله به علت خونریزی دچار مرگ مغزی شده بود.

هماهنگ کننده تیم پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: کبد این بیمار در استان به یک بیمار نیازمند پیوند زده شد و کبد این بیمار به شیراز برای پیوند ارسال شد.

کد مطلب 4672484

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