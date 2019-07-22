ادامه گرمای هوا در کردستان/هوای گرم در سروآباد رکورد زد

به گزارش خبرنگار مهر، روزهای پایانی تیرماه در استان کردستان با گرمای بی سابقه هوا همراه بوده به گونه‌ای که طی یکی دو روز گذشته سنندج و بعضی دیگر از شهرهای استان کردستان یکی از گرم‌ترین روزهای سال خود را طی کرده اند.

پیش بینی‌های اداره کل هواشناسی استان کردستان در خصوص ورود گرمای بی سابقه به این استان به واقعیت تبدیل شد و روزهای شنبه و یکشنبه سنندج و دیگر مناطق کردستان روزهای بی سابقه‌ای را از لحاظ دمای هوای تجربه کردند.

گزارش منتشر شده از سوی ایستگاه‌های هواشناسی استان کردستان نشان می‌دهد که روز شنبه دمای هوا در گرم‌ترین ساعات در سنندج مرکز استان به بالای ۴۳ درجه رسیده است و گرم‌ترین روز سال در این شهر ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: روز یکشنبه منطقه سلین از توابع شهرستان سروآباد با ثبت ۴۶ درجه یکی از گمترین روزهای خود طی سالهای اخیر را تجربه کرده است.

رحیم صدیقی با اشاره به ثبت دمای ۴۳ درجه بالای صفر در شهرستان سنندج، بیان کرد: روز گذشته اکثر شهرهای استان کردستان روزهای گرمی را تجربه کرده اند و دمای هوا در مناطق گرمسیر این استان بالای ۴۰ درجه بوده است.

وی با اشاره به پیش بینی‌های صورت گرفته در خصوص وضعیت دمای هوا طی روزهای آینده در استان کردستان، گفت: طی امروز و فردا و با توجه به شرایط جوی گرمای هوا کماکان در استان کردستان ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان کردستان افزود: بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته طی امروز و فردا کماکان در مناطق گرمسیر استان کردستان دمای هوا بالای ۴۰ درجه خواهد بود و روند فعلی گرمای هوا ادامه خواهد داشت.

وی گفت: از بعد از ظهر روز سه شنبه هفته جاری تا روز پنج شنبه دمای هوا تا حدودی خنک‌تر می‌شود و انتظار داریم که این روند در هفته بعد از آن نیز کم و بیش ادامه داشته باشد.

صدیقی یادآور شد: همچنین پیش بینی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که در چند روز آینده در اغلب ساعات رشد ابر و وزش باد ملایم از مهمترین پدیده‌های جوی در استان کردستان به شمار می‌رود.

همچنین گزارش منتشر شده از سوی ادامه کل هواشناسی استان کردستان نشان می‌دهد که روز گذشته دمای هوا در شهر سروآباد به بالای ۴۴ درجه رسیده است.

همچنین خنک‌ترین منطقه استان کردستان طی ۲۴ ساعت گذشته منطقه بابارشانی از توابع شهرستان بیجار بود که کمینه دمای هوا در این منطقه به حدود ۱۱ درجه رسیده است.

طی شبانه روز گذشته بیشینه دمای هوا در اکثر مناطق استان کردستان بیش ۳۷ تا ۴۴ درجه بوده و کمیته دمای هوا نیز در سردترین ساعات روز تا ۱۱ درجه نیز کاهش پیدا کرده است.

هم اکنون وضعیت جوی سنندج پایدار و همراه با افزایش ابر است ولی همچنان گرمای هوا ادامه دارد و به همین دلیل این روند طی چند روز اخیر باعث افزایش مصرف برق و آب شده است.

همچنین اداره کل هواشناسی استان کردستان در خصوص احتمال افزایش آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع این استان به دلیل ورود موج گرمای بی سابقه هشدا داد و خواستار رعایت مسائل ایمنی از سوی مردم هنگام تردد ار مراتع کردستان شد.