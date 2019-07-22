به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «دوشنبه سی و یکم تیرماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس با ۱۶ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۵۲ هزار و ۵۲۲ ریال و هر یورو نیز با ۱۸۳ ریال کاهش نسبت به روز گذشته ۴۷ هزار و ۱۲۰ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۷۰۶ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۴۷۵ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۹۰۰ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۱۲ ریال، روپیه هند ۶۰۹ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۹۹۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۲۱۵ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۹۰۹ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۸۱ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار و ۱۵۶ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۸ هزار و ۴۵۶ ریال، راند آفریقای جنوبی سه هزار و ۱۵ ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۴۱۸ ریال، روبل روسیه ۶۶۷ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۲ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۵۷۵ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۸۶۱ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۷۱۱ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۹۰ ریال، کیات میانمار ۲۸ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۷ هزار و ۸۷۷ ریال تعیین شد.

افزون بر این، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۸۰۱ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار ریال، یوان چین ۶ هزار و ۱۰۶ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۶ هزار و ۱۸۱ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۲۰۸ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۷۰۴ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۸۹۱ ریال، لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۵۹۳ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۳ هزار و ۹ ریال، افغانی افغانستان ۵۲۰ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۰ هزار و ۷۴۰ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۸ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۱۵۵ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۴۵۰ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و یک ریال ارزش‌گذاری شد.