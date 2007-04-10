معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص نحوه پرداخت جوایز صادراتی سال 86 و برنامه ریزی ها در این زمینه گفت: در حال حاضر اعداد و ارقامی که وضعیت پرداخت جوایز صادراتی را نشان دهد، مشخص نشده است.

مهدی غضنفری با بیان این که وزارت بازرگانی برنامه های خود را برای جوایز صادراتی در سال 86 مشخص کرده است، افزود: با توجه به این که هنوز بودجه لازم برای جوایز صادراتی مشخص نشده نمی توان در این خصوص برآوردی داشت.

به گفته وی تا زمانی که میزان بودجه لازم برای پرداخت جوایز صادراتی مشخص نشود، حرکت جدیدی در این راستا صورت نخواهد گرفت.

معاون وزیر بازرگانی همچنین در خصوص تعهدات قبلی وزارت بازرگانی و بدهی ها به صادر کنندگان و پرداخت بدهی های معوقه در اوایل سال 86، اظهار داشت: پرداخت جوایز صادراتی سال های قبل در اوایل سال 86 به هیچ وجه امکان پذیر نیست و اگر بودجه لازم فراهم شود شاید طی سال جاری بتوان به بخشی از تعهدات در این زمینه عمل کرد.