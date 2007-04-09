پیروزی اراده ملت ایران در فناوری هسته ای

این مرحله که یکی از پیچیده ترین مراحل فنی در صنعت هسته ای به شمار می آید؛ ایران را قادر خواهد کرد تا سوخت مورد نیاز نیروگاه های خود را بدون تکیه به کمک های خارجی تامین کند.



دستیابی ایران به این نوع فناوری با وجود محاصره شدید اقتصادی غرب نشانه اراده ملت بزرگ ایران برای رسیدن به قله های پیشرفت علمی است که در نهایت استقلال ملی ایران را تضمین خواهد کرد.



بدون شک ایران در گذر تاریخ به علت تمدن 7 هزار ساله خود خدمات شایسته ای در زمینه های علوم ریاضی، نجوم،جغرافیا و شعر و ادب به بشریت کرده و باید از داده های روزعلمی دنیا برای بازسازی تمدن کهن خود که با آموزه های دینی همراه است استفاده کند.



چرخه سوخت هسته ای که بخشی از صنعت انرژی هسته ای است؛ یک آرمان ملی است که ملت بزرگ ایران برای دستیابی به آن حاضراست همه سختی ها را بر خود هموار کند.



ایران در طول دو دهه گذشته با تکیه بر استعدادها و خلاقیت ها ی نیروهای بومی خود به این صنعت عظیم دست یافت، زیرا منطق حکم می کند که تنوع بخشیدن به منابع انرژی تنها راه حفظ استقلال ملی است.



در طول این مدت، ایران تلاش کرده تا در چارچوب مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی بدون دریافت کمک فنی،علمی ومالی از غرب به این فناوری پیچیده دست یابد واین حقی است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد.



با اینکه آمریکا و برخی کشورهای غربی با بهره گیری از ابزارهای شورای امنیت تلاش کردند تا ایران را از حق طبیعی خود در برخورداری از فناوری هسته ای محروم کنند، اما ملت ایران تصمیم قاطع خود را در زمینه این تکنولوژی اتخاذ کرده وتحت تاثیر فشارهای خارجی از موضع ملی ومنسجم خود عقب نشینی نخواهد کرد.



باور ملت ایران بر این است که آمریکا وغرب در نهایت تلاش می کنند تا این فناوری حیاتی را صرفا در انحصار خود داشته باشند تا کشورهای اسلامی وجهان سوم را وادار به تبعیت از خود بکنند .



اما آینده نگری و پردازش واقع بینانه به تحولات صنعتی در جهان موجب شده تا ملت ایران به فناوری هسته ای به عنوان یک پروژه سرنوشت سازکه عزت ملی را برای نسل های آینده ایران به ارمغان خواهد آورد، نگاه کند.



لذا با وجود واکنش های تند آمریکا وغرب و تهدیدات نظامی وتحریم های اقتصادی،مردم ایران خود را برای مقابله با هر گونه خطرات احتمالی آماده کرده اند.



جشن بزرگ هسته ای ایران که امروز با حضور رئیس جمهوری ومقامهای بلند پایه جمهوری اسلامی در نطنز برگزار شد؛ نقطه عطفی در تاریخ ملت ایران به شمار می آید، زیرا مردم ایران همواره خود را مستحق برخورداری از یک آینده ای روشن و درخشان می داند وهرگز حاضر نیست ازخواسته مشروع و به حق خود چشم پوشی کند.



20 فروردین 1386 برابر با 9 آوریل 2007 روزی است که در تاریخ مبارزات سیاسی وملی ایران جاودانه خواهد ماند، زیرا در این روزاراده ملت ایران در زمنیه علوم روز دنیا پیروز شد وثابت گردید که اراده ملتهایی که خواهان حیات توام با عزت هستند؛ سرانجام پیروز نهایی خواهد بود.



قطعا ایران هرگز مانند جهان غرب از انرژی هسته ای برای اهداف نظامی استفاده نخواهد کرد،زیرا وجود هزاران بمب هسته ای در منطقه به ویژه زرادخانه سلاحهای هسته ای رژیم صهیونیستی، ایران را از کورس مسابقه تسلیحاتی واندیشه بهره برداری نظامی از انرژی هسته ای بازمی دارد ولذا در آرمان ملی ودینی ایران، تسلیحات هسته ای هیچگونه جایگاهی ندارد .



لذا اگر جامعه جهانی به ویژه قدرت های غربی حقیقتا نگران بهره برداری ایران از جنبه های منفی انرژی هسته ای هستند؛ باید درصدد اجرای طرح عاری سازی خاورمیانه از سلاح های ویرانگر باشند، زیرا اسرائیل با داشتن 250 کلاهک هسته ای امنیت تمام کشورهای خاورمیانه را تهدید می کند .