طرح سخنرانی نویسندگان در مدارس متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن نویسندگان کتاب کودک و نوجوان یک ماه مانده به آغاز هفته کتاب ( از 14 فروردین ) طرحی با عنوان" صد سخنرانی نویسندگان معاصر در مدارس" را به ارشاد پیشنهاد کرد که با استقبال معاونت فرهنگی این وزارتخانه ، صد سخنرانی به هزار سخنرانی افزایش یافت.

طرح هزار سخنرانی نویسندگان نیز همزمان با هفته کتاب آغاز شد اما با پیشرفت یک دهم این طرح در مدارس سطح کشور، اختلافاتی مبنی بر افزایش بودجه میان دست اندرکاران ستاد هفته کتاب معاونت فرهنگی ارشاد و انجمن نویسندگان کتاب کودک شکل گرفت که در این راستا انجمن خواستار بودجه بیشتر به تناسب افزایش تعداد سخنرانی ها در مدارس بود.

به گفته دست اندرکاران انجمن نویسندگان کتاب کودک و نوجوان این طرح درحال حاضر تا زمان برقراری تفاهم میان دو ارگان متوقف مانده است.