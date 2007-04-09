  1. هنر
  2. سایر
۲۰ فروردین ۱۳۸۶، ۱۱:۰۵

به دلیل کمبود منابع مالی؛

طرح سخنرانی نویسندگان در مدارس متوقف شد

طرح هزار سخنرانی نویسندگان در مدارس در انتظار توافق میان معاونت فرهنگی ارشاد و انجمن نویسندگان کتاب کودک و نوجوان است.

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن نویسندگان کتاب کودک و نوجوان یک ماه مانده به آغاز هفته کتاب ( از 14 فروردین ) طرحی با عنوان" صد سخنرانی نویسندگان معاصر در مدارس"  را به ارشاد پیشنهاد کرد که با استقبال معاونت فرهنگی این وزارتخانه ، صد سخنرانی به هزار سخنرانی افزایش یافت.

طرح هزار سخنرانی نویسندگان نیز همزمان با هفته کتاب آغاز شد اما با پیشرفت یک دهم این طرح در مدارس سطح کشور، اختلافاتی مبنی بر افزایش بودجه میان دست اندرکاران ستاد هفته کتاب معاونت فرهنگی ارشاد و انجمن نویسندگان کتاب کودک شکل گرفت که در این راستا انجمن خواستار بودجه بیشتر به تناسب افزایش تعداد سخنرانی ها در مدارس بود.

به گفته دست اندرکاران انجمن نویسندگان کتاب کودک و نوجوان این طرح درحال حاضر تا زمان برقراری تفاهم میان دو ارگان متوقف مانده است.

کد مطلب 467310

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها