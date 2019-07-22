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۳۱ تیر ۱۳۹۸، ۱۵:۳۷

استاندار ایلام تاکید کرد:

لزوم تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات به پروژه های مهم ایلام

لزوم تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات به پروژه های مهم ایلام

ایلام - استاندار ایلام بر لزوم تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات به پروژه های مهم ایلام تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم سلیمانی دشتکی در دهمین نشست مشترک شورای توسعه امنیت پایدار شرق و غرب کشور که روز دوشنبه در وزارت کشور برگزار شد، خواستار تخصیص ۱۰۰ درصدی پروژه‌های اولویت دار استان شد و گفت: امروز پروژه‌های مهمی در دست اجراست که هم در جذب اشتغالزایی و هم توسعه استان حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: در این زمینه ۱۰ طرح مهم و اولویت دار در استان داریم که برای تسریع در کار تقاضای تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات این پروژه‌ها داریم.

استاندار ایلام در ادامه خواستار راه اندازی بازارچه‌های مرزی چنگوله و چیلات شد و گفت: با توجه به اهمیت مرزهای استان در مناسبات بین دو کشور ایران و عراق می‌طلبد که وزارت کشور و وزارت امور خارجه نیز از طریق دیپلماسی موضوع بازارچه‌ها را پیگیری کند.

وی در ادامه پیشنهاداتی در راستای رفع موانع پیش روی استان مطرح کرد.

کد مطلب 4673453

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