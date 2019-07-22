لزوم تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات به پروژه های مهم ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم سلیمانی دشتکی در دهمین نشست مشترک شورای توسعه امنیت پایدار شرق و غرب کشور که روز دوشنبه در وزارت کشور برگزار شد، خواستار تخصیص ۱۰۰ درصدی پروژه‌های اولویت دار استان شد و گفت: امروز پروژه‌های مهمی در دست اجراست که هم در جذب اشتغالزایی و هم توسعه استان حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: در این زمینه ۱۰ طرح مهم و اولویت دار در استان داریم که برای تسریع در کار تقاضای تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات این پروژه‌ها داریم.

استاندار ایلام در ادامه خواستار راه اندازی بازارچه‌های مرزی چنگوله و چیلات شد و گفت: با توجه به اهمیت مرزهای استان در مناسبات بین دو کشور ایران و عراق می‌طلبد که وزارت کشور و وزارت امور خارجه نیز از طریق دیپلماسی موضوع بازارچه‌ها را پیگیری کند.

وی در ادامه پیشنهاداتی در راستای رفع موانع پیش روی استان مطرح کرد.