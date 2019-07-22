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۳۱ تیر ۱۳۹۸، ۱۸:۲۴

ورود دادستان فرودگاه مهرآباد به تأخیر پروازها و تاکسیهای اینترنتی

ورود دادستان فرودگاه مهرآباد به تأخیر پروازها و تاکسیهای اینترنتی

دادستان فرودگاه مهرآباد گفت: رسیدگی به موضوع تأخیر پروازهای شرکت‌های هواپیمایی و ساماندهی مسافر کش های غیر مجاز در دستور کار دادسرا قرار دارد و با شرکت‌های هواپیمایی برخورد قانونی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرودگاه مهرآباد، بیضی زاده دادستان شعبه فرودگاه در جمع واحدهای خدمت رسان در فرودگاه مهرآباد از جمله پلیس فرودگاه، سپاه حفاظت هواپیمایی، اورژانس، سوخت رسانی، نمایندگان شرکت های هواپیمایی و شرکت های هندلینگ کننده، ضمن تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی سریع و شفاف به مسافران به هنگام بروز تأخیر پروازها، گفت: شرکت‌های هواپیمایی موظفند به هنگام بروز تأخیر در پروازها نسبت به اطلاع‌رسانی دقیق و لازم به مسافران اقدام کنند و مسافر باید قبل از حضور در فرودگاه، از شرایط پروازش اگاهی داشته باشد؛ فرودگاه‌ها نیز به عنوان ناظر اصلی عملکرد شرکت‌های هواپیمایی موظفند علاوه بر تأکید بر انجام تعهد و مسئولیت توسط آنها، مدافع حقوق مسافران نیز باشند.

وی افزود: من منکر زحماتی که باعث امکان برقراری پروازهای ایمن و استاندارد می شود، نیستم؛ اما کاهش تأخیرها و تسهیل و روان‌سازی پروازها باید در دستور کار قرار بگیرد. در حال حاضر شاهد وضعیت خوب و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه‌ها به ویژه مهرآباد هستیم.

دادستان فرودگاه مهرآباد با بیان آنکه در این نشست تصمیمات لازم پیرامون نحوه اطلاع‌رسانی به موقع به مسافران، شفاف‌سازی خدمات نظارت بر گردش کار مسافری، ترافیک محوطه های دسترسی به ترمینال ها، ساماندهی مسافرکش های غیر مجاز، نظارت مستمر راهنمایی و رانندگی جهت برقراری نظم و کاهش ترافیک در مقابل ترمینال ها مورد تأکید قرار گرفت، اظهار امیدواری کرد: با اتخاذ تدابیر لازم روند نزولی تأخیرها و برقرای نظم وامنیت را بیشتر از گذشته شاهد باشیم.

کد مطلب 4673646

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