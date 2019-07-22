۲۰۰ هکتار از جنگل های «خداآفرین» طعمه حریق شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز دوشنبه ۲۰۰ هکتار از مراتع و جنگلهای شهرستان خداآفرین طعمه آتش شد و این حریق بعداز ۱۵ ساعت تلاش نیروهای منابع طبیعی و امدادی مهار شد.
به گفته رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری خداآفرین عامل انسانی علت بروز این حادثه بوده و نیروهای امنیتی در حال پیگیری موضوع هستند.
متأسفانه در این آتش سوزی گسترده انواع درختچهها و بوته زارها به طور کامل در آتش سوخت و از بین رفت.
بارشهای فراوان سال جاری در استان سبب افزایش میزان علوفه شده از اینرو خطر آتشسوزی با توجه به گرمی هوا و عوامل انسانی بسیار بالاست و حمایت همه جانبه دولتی و مردمی را در این خصوص میطلبد.
البته ضروری است مردم و گردشگران به هنگام مراجعه به طبیعت نکات ایمنی را رعایت کرده و از روشن کردن آتش خودداری کنند و اگر چنانچه اقدام به روشن کردن آتش کردند حتماً قبل از ترک محل اقامت از خاموش شدن آن مطمئن شوند.
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