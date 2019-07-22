  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۱ تیر ۱۳۹۸، ۱۸:۴۲

خاموشی آتش بعداز ۱۵ ساعت تلاش؛

۲۰۰ هکتار از جنگل های «خداآفرین» طعمه حریق شد

۲۰۰ هکتار از جنگل های «خداآفرین» طعمه حریق شد

تبریز- ۲۰۰ هکتار از جنگل های «خداآفرین» در ارتفاعات سخت گذر روستای زنبلان در محدوده منطقه آزاد ارس طعمه حریق شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز دوشنبه ۲۰۰ هکتار از مراتع و جنگل‌های شهرستان خداآفرین طعمه آتش شد و این حریق بعداز ۱۵ ساعت تلاش نیروهای منابع طبیعی و امدادی مهار شد.

به گفته رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری خداآفرین عامل انسانی علت بروز این حادثه بوده و نیروهای امنیتی در حال پیگیری موضوع هستند.

متأسفانه در این آتش سوزی گسترده انواع درختچه‌ها و بوته زارها به طور کامل در آتش سوخت و از بین رفت.

بارش‌های فراوان سال جاری در استان سبب افزایش میزان علوفه شده از این‌رو خطر آتش‌سوزی با توجه به گرمی هوا و عوامل انسانی بسیار بالاست و حمایت همه جانبه دولتی و مردمی را در این خصوص می‌طلبد.

البته ضروری است مردم و گردشگران به هنگام مراجعه به طبیعت نکات ایمنی را رعایت کرده و از روشن کردن آتش خودداری کنند و اگر چنانچه اقدام به روشن کردن آتش کردند حتماً قبل از ترک محل اقامت از خاموش شدن آن مطمئن شوند.

کد مطلب 4673662

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه