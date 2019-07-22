سمن ها، احزاب و رسانه ها به دولت دل نبندند، روی پای خود بایستند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی عصر دوشنبه در جمع سمن‌ها و تشکل‌های مردم نهاد استان قزوین که در استانداری برگزار شد اظهار داشت: در یک نظام مردم سالار مشارکت مردم در تصمیم سازی و تصمیم گیری مهم است و امروز دموکراسی مشارکتی مطرح است و مردم باید به صورت مداوم در امور مشارکت مستمر داشته باشند.

وی بیان کرد: البته با ساز و کار فعلی این امکان نیست که مشارکت مستمر صورت گیرد اما در آینده هر فردی در خانه خود اظهار نظر خواهد کرد.

استاندار قزوین یادآور شد: احزاب، سمن‌ها و رسانه‌ها نمایندگان افکار عمومی هستند و هر چقدر تعداد آنها بیشتر و کیفیت آنها بالاتر برود می‌توان افکار عمومی را مدیریت کرد.

وی اظهار داشت: نظام اسلامی باید به سمت تقویت رسانه‌ها و سمن‌ها پیش برود تا بتواند به اهداف خود دست یابد البته در این میان سمن‌ها هم انتظار حمایت دولت را دارند و خواسته شما به حق است اما خیلی هم به ما دل نبندید.

زاهدی گفت: رسانه‌ها، احزاب و سمن‌ها باید خود را تقویت کنند و روی پای خود بایستند و منتظر دولت و وابستگی به آن نباشند لذا توصیه می‌کنم از هر طریقی که می‌توانید خود را تقویت و حمایت‌های مردمی را جلب کنید و ادامه کار دهید.

استاندار قزوین در خصوص تعداد سمن‌ها بیان کرد: در استان قزوین وضعیت ایده ال نیست اما قابل قبول است ولی پایبندی به قانون باید جدی گرفته شود و ما هم لازم است آموزش را جدی بگیریم تا سمن‌ها تقویت شوند.

زاهدی تصریح کرد: باید سمن‌ها را گسترش دهیم تا در عرصه‌ها بیشتر حضور داشته باشند و ما هم نگاه سیاسی به سمن‌ها نداریم و تلاش می‌کنیم تا فعالیت آنها بیشتر شود.

در ادامه تعدادی از نمایندگان سمن ها دیدگاهها، مشکلات و درخواست های خود را با خانم ابتکار و استاندار قزوین درمیان گذاشتند.

