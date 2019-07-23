به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر فخری، شامگاه دوشنبه در جلسه پیگیری و رسیدگی به مسائل و موارد فرودگاه سمنان به میزبانی استانداری بیان کرد: خوشبختانه نگاه ویژه همراه با تعامل مثبت و ویژه از سوی مدیران شرکت‌های هواپیمایی در راستای حل موضوعات و موارد فرودگاه سمنان، در دستور کار قرار دارد که جای قدردانی دارد.

وی با بیان اینکه سمنان با توجه به موقعیت استراتژیک خود، شایستگی این را دارد که فرودگاهی خوب و مطلوب و درخور شأن داشته باشد، افزود: مردم سمنان مردمی مؤمن، انقلابی و ولایتمدار و علاقمند به اهل بیت (ع) هستند و امیدواریم به زودی شاهد برقراری مستمر پرواز از سمنان به مشهد مقدس باشیم.

معاون استاندار سمنان گفت: تمام تلاش و توان خود را برای رفع کمبودها و نواقص و تأمین امکانات حداقلی برای آماده سازی هرچه سریع‌تر فرودگاه سمنان و برقراری پرواز از این فرودگاه، به کار خواهیم گرفت.

فخری بیان گرد: امیدواریم با نگاه مثبت مسئولین شرکت هواپیمایی و تلاش مسئولان شهرستان و استان، در آینده نزدیک شاهد آماده سازی نهایی فرودگاه سمنان و برقراری پرواز از این فرودگاه باشیم