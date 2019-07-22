حمله تروریستها به حلب ۷ کشته و ۸ زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع سوریه ای اعلام کردند تروریست ها برای دومین بار طی یک هفته به مناطق مسکونی در حلب حمله کردند.

بر این اساس در حمله امروز دو شهرک مسکونی در غرب حلب هدف حمله قرار گرفت که طی آن دست کم ۷ نفر کشته و ۸ نفر دیگر زخمی شدند.

مسئولان پزشکی می‌گویند که وضعیت جسمانی برخی زخمی‌ها وخیم است و احتمال افزایش تعداد تلفات وجود دارد.

گروه‌های تروریستی مستقر در شمال سوریه، یکشنبه‌شب هفته گذشته گذشته نیز شهر «الحمدانیه» را هدف حمله خمپاره‌ای خود قرار داده بودند که در اثر آن، یک غیرنظامی کشته و چند نفر زخمی شدند.